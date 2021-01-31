نتفليكس تختبر ميزة عداد الوقت لوقف تشغيل الحلقات تلقائيًا
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نتفليكس تختبر ميزة عداد الوقت لوقف تشغيل الحلقات تلقائيًا

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العرب اليوم - نتفليكس تختبر ميزة عداد الوقت لوقف تشغيل الحلقات تلقائيًا

نتفليكس
واشنطن - العرب اليوم

 تُطلق Netflix، اختبارًا عالميًا على أجهزة Android سيسمح للمشتركين بضبط مؤقت لفترة المشاهدة، تتيح الميزة الجديدة للأشخاص الاختيار من بين أربعة إعدادات للمؤقت: 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو 45 دقيقة أو نهاية أي شيء يشاهده الأشخاص وفقا لما نقله موقع theverege.  

  ومن المفترض أن يساعد ذلك، من الناحية النظرية، في الحفاظ على عمر البطارية على أجهزة Android مع ضمان عدم استمرار تشغيل الحلقات تلقائيًا، حيث يمكن للمستخدم النوم دون القلق بشأن المكان الذي توقفت فيه أثناء المشاهدة. 

   وعلى الرغم من أن الاختبار يقتصر على تحديد المستخدمين على مستوى العالم باستخدام أجهزة Android في الوقت الحالي، إلا أن Netflix ستستكشف إمكانية إحضاره إلى أجهزة أخرى، بما في ذلك أجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، اعتمادًا على مدى انتشار المنتج وما إذا كان المشتركون يحبونه، وفقًا للشركة.   لاستخدام الميزة على المستخدم اتباع الإرشادات:   اختر وشغل العرض التليفزيوني أو الفيلم المفضل لديك على جهازك المحمول.   في الزاوية اليمنى العليا، سيرى المشتركون رمز الساعة المسمى Timer.   اضغط على المؤقت وحدد 15 أو 30 أو 45 دقيقة أو "إنهاء العرض".  

ووفقا لتقرير theverege تتوفر الميزة فقط في الملفات الشخصية للبالغين، على الرغم من أنها تبدو ميزة مثالية للأطفال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوقت الشاشة.    ويمكن للشركة أن تجعل نسخة من الميزة أكثر قابلية للتطبيق لملفات تعريف الحساب المصممة للأطفال في المستقبل، لكنه قد يعتمد على مدى جودة تلقي الاختبار، بدلاً من مجرد النقر على أيقونة الساعة وضبط المؤقت، كذلك قد تحتاج ميزة الأطفال إلى أن يكون الوصول إليها أصعب قليلاً لأن الأطفال يميلون إلى النقر على الشاشات.

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نتفليكس تختبر ميزة عداد الوقت لوقف تشغيل الحلقات تلقائيًا نتفليكس تختبر ميزة عداد الوقت لوقف تشغيل الحلقات تلقائيًا



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