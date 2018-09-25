مايكروسوفت تخطط لدمج linkedin و outlook

تخطط شركة مايكروسوفت لدمج LinkedIn وخدمة البريد الإلكتروني Outlook لتضمين معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بمواعيد التقويم ومشاركة المستندات، وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.
وسيتمكن مستخدمو Outlook قريبًا من مشاركة المستندات مع جهات اتصال LinkedIn فى Word وExcel وPowerPoint، مما يجعل من الأسهل قليلاً مشاركة المستندات مع الأصدقاء وزملاء العمل على LinkedIn.
وسيمتد التكامل أيضًا إلى جلب دليل شراكات الأعمال الذى يربط جميع جهات الاتصال فى الشبكة من أصحاب الكفاءات ومستويات الخبرة وربطهم فى شبكة لينكد إن، والتي ستسمح بدورها بظهور جهات الاتصال عبر أوت لوك من أجل التراسل ومشاركتهم الدعوات المجدولة في التقويم.
يذكر أن مايكروسوفت حصلت على "لينكد إن" مقابل 26 مليار دولار منذ أكثر من عامين، وكانت الشركة تعمل ببطء على دمج الشبكة الاجتماعية التي تركز على الأعمال التجارية فى منتجاتها، ولا تزال "لينكد إن" تدير إلى حد كبير كشركة منفصلة داخل شركة مايكروسوفت، وفي الربع الأخير، حققت إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار (بزيادة 37 فى المائة على أساس سنوي).
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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