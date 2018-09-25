مايكروسوفت تخطط لدمج linkedin و outlook

تخطط شركة مايكروسوفت لدمج LinkedIn وخدمة البريد الإلكتروني Outlook لتضمين معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بمواعيد التقويم ومشاركة المستندات، وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.

وسيتمكن مستخدمو Outlook قريبًا من مشاركة المستندات مع جهات اتصال LinkedIn فى Word وExcel وPowerPoint، مما يجعل من الأسهل قليلاً مشاركة المستندات مع الأصدقاء وزملاء العمل على LinkedIn.

وسيمتد التكامل أيضًا إلى جلب دليل شراكات الأعمال الذى يربط جميع جهات الاتصال فى الشبكة من أصحاب الكفاءات ومستويات الخبرة وربطهم فى شبكة لينكد إن، والتي ستسمح بدورها بظهور جهات الاتصال عبر أوت لوك من أجل التراسل ومشاركتهم الدعوات المجدولة في التقويم.

يذكر أن مايكروسوفت حصلت على "لينكد إن" مقابل 26 مليار دولار منذ أكثر من عامين، وكانت الشركة تعمل ببطء على دمج الشبكة الاجتماعية التي تركز على الأعمال التجارية فى منتجاتها، ولا تزال "لينكد إن" تدير إلى حد كبير كشركة منفصلة داخل شركة مايكروسوفت، وفي الربع الأخير، حققت إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار (بزيادة 37 فى المائة على أساس سنوي).