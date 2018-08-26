أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن عودة منصة ستوديو غالاكسي Galaxy Studio إلى مول الإمارات بدبي، من خلال حدث خاص وتفاعلي مع مقدّم البرامج برينت بلاك من راديو فيرجن. وتقام المنصة في الساحة الرئيسية لمركز التسوق، حيث يتم استعراض أفضل ميزات هاتف غالاكسي نوت 9، من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا والترفيه. وسيتمكن المستهلكون من الانضمام إلى ممثلي سامسونغ وغيرهم من الضيوف الاستثنائيين حتى 15 سبتمبر المقبل.

وسيكون نجم منصة ستوديو غالاكسي لهذا العام هاتف غالاكسي نوت 9. وتهدف الأنشطة المخطط لها إلى تعريف المستهلكين بأحدث منتجات سامسونغ وأفضلها حتى الآن. وسيستفيد الأشخاص المشاركون في الأنشطة من فرصة الفوز بجوائز مذهلة. وستنظم شركة سامسونغ أيضًا الألعاب التنافسية اليومية لهواة الحماس، بالإضافة إلى ورش عمل سيتم في إطارها استضافة متخصصين في مجال السفر واللعب، إضافة إلى خطاط رقمي متخصص سيقوم من خلال استخدام قلم S-Pen بخلق أعمال مبتكرة يمكن طباعتها.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والهاتف المحمول في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسعدنا تقديم تجارب ممتعة للمستهلكين من خلال عودة ستوديو غالاكسي إلى الإمارات العربية المتحدة. تعتبر المنصات التفاعلية وورش العمل التي تجري في ستوديو غالاكسي المكان الأفضل لتجربة هاتف غالاكسي نوت 9 الجديد كلياً. ويظهر مفهوم المهام المتعددة في هذا الجهاز على نحو مثالي من خلال معالج قوي، وذاكرة وسعة تخزين كبيرتين، وبطارية تستمر طوال اليوم، والتي تندمج بسلاسة في منظومة غالاكسي التي تدعم الناس في العمل واللعب».

يوفر ستوديو غالاكسي للمستهلكين فرصة التعرّف على جهاز غالاكسي نوت 9 من خلال طاولة تفاعلية تتخطى حدود الهاتف، وتوفر تجربة مرحة عبر توجيه الزوار نحو ميزات المنتج الرئيسية. وتتضمن الأنشطة الأخرى خلق ومشاركة الرموز التعبيرية بتقنية الواقع الافتراضي بشكل مباشر إضافة إلى نشاط Make You Own Comic، ما يمنح العملاء فرصة تجربة التنوع المتوافر في قلم S-Pen.