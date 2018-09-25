ثغرة خطيرة تعرض رسائل المستخدمين للخطر

كشف "تويتر" أن هناك خللًا في الموقع تسبب في تسريب عددًا من الرسائل الخاصة إلى جهات خارجية منذ أكثر من عام، وقال الموقع إن أقل من واحد بالمائة من المستخدمين قد تأثروا.
ويحتوى موقع تويتر على 335 مليون مستخدم، وشملت الرسائل المباشرة المتأثرة تلك الرسائل بين المستخدمين والشركات التي تقدم خدمات العملاء عبر تويتر.
وقالت الشركة، في بيان حديث، إنها أصلحت الخلل وتواصلت مع المستخدمين الذين وقعوا ضحايا لهذا الأمر.
وإذا كنت تريد معرفة إذا كان تم تسريب رسائل خاصة إلى جهات خارجية، عليك مراجعة البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء حسابك على تويتر، وإذا وجدت رسالة من الشركة هذا يعني أنك كنت من ضحايا الخلل الأخير.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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