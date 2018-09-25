ثغرة خطيرة تعرض رسائل المستخدمين للخطر

كشف "تويتر" أن هناك خللًا في الموقع تسبب في تسريب عددًا من الرسائل الخاصة إلى جهات خارجية منذ أكثر من عام، وقال الموقع إن أقل من واحد بالمائة من المستخدمين قد تأثروا.

ويحتوى موقع تويتر على 335 مليون مستخدم، وشملت الرسائل المباشرة المتأثرة تلك الرسائل بين المستخدمين والشركات التي تقدم خدمات العملاء عبر تويتر.

وقالت الشركة، في بيان حديث، إنها أصلحت الخلل وتواصلت مع المستخدمين الذين وقعوا ضحايا لهذا الأمر.

وإذا كنت تريد معرفة إذا كان تم تسريب رسائل خاصة إلى جهات خارجية، عليك مراجعة البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء حسابك على تويتر، وإذا وجدت رسالة من الشركة هذا يعني أنك كنت من ضحايا الخلل الأخير.