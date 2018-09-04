يتمتع Apple TV 4K بنجاح كبير منذ إصداره في الخريف الماضي، فهو يقدم للعملاء أكبر مجموعة من الأفلام بوضوح 4K HDR، بما فيها ترقيات مجانية إلى وضوح 4K HDR للأفلام التي اشتراها العملاء سابقاً في مكتبتهم على iTunes.

وفي هذا الخريف سيضم iTunes أكبر مجموعة من المحتوى المدعوم بتقنية Dolby Atmos في أي مكان، وسيشمل هذا المحتوى صوت Dolby Atmos مجاناً. بفضل tvOS 12 سيكون TV 4K هو جهاز البث عبر الإنترنت الوحيد المعتمد لكلٍ من تقنية Dolby Vision وتقنية Dolby Atmos، ليقدم تجربة سينمائية بأعلى جودة لمرئيات 4K HDR علاوة على الصوت الغامر الذي يتدفق حول المشاهد في نطاق ثلاثي الأبعاد.

يختار مزودو بث الفيديو عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم Apple TV 4K لتقديم خدمات اشتراكهم للعملاء. وقد أعلنت Apple اليوم أن Charter Communications، وهي ثاني أكبر مزود لتلفزيون الكابل في الولايات المتحدة، ستبدأ في تقديم Apple TV 4K لعملائها.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتمتع العملاء في نحو 50 مليون أسرة بالوصول إلى قنوات مباشرة وعشرات الآلاف من البرامج بحسب الطلب عبر تطبيق Spectrum TV الجديد كلياً على أجهزة Apple TV 4K وiPhone وiPad، والذي تم دمجه بسلاسة مع Siri وتطبيق Apple TV. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار هذا التعاون، ستقدم Charter أجهزة iPhone وiPad للعملاء بينما توسع من وجودها في عالم الهواتف المتحركة. وبهذا تنضم Charter إلى خدمة DirecTV Now من AT&T في الولايات المتحدة، وCANAL+ في فرنسا، وSalt في سويسرا، والتي بدأت في تقديم Apple TV 4K إلى عملائها مع خدماتها.

تسهل الميزات الإضافية في tvOS 12 لأجهزة Apple TV 4K وApple TV (الجيل الرابع) على المستخدمين الوصول إلى البرامج والأفلام التي يحبونها:

- مع iOS 12، يمكن للمستخدمين استخدام الملء التلقائي لكلمات المرور بشكل آمن من iPhone وiPad إلى Apple TV للتمكن من تسجيل الدخول بسهولة في تطبيقات Apple TV.

- ستتم إضافة Apple TV Remote تلقائياً إلى مركز التحكم على أجهزة iPhone أو iPad لمستخدمي Apple TV لمنح المستخدمين وصولاً سريعاً إلى أدوات تحكم Apple TV.

- يمكن استخدام أنظمة التحكم المنزلية مثل Control4 وCrestron وSavant للتحكم في Apple TV، بما يشمل استخدام Siri للبحث والتحكم بالصوت.