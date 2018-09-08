تعتزم شركة أبل إنشاء أداة عبر الإنترنت تسمح للشرطة بطلب بيانات عن مستخدميها رسمياً، بالإضافة إلى تكوين فريق لتدريب الشرطة على البيانات التى لا يمكن الحصول عليها من صانع هواتف أيفون، كشفت رسالة بتاريخ 4 سبتمبر، أرسلها مستشار أبل العام "كيت آدامز" إلى السيناتور الأمريكى شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطى من ولاية رود آيلاند عن تلك الخطوة.

ويمكن لشركة Apple توفير بعض بيانات المستخدم، مثل البيانات المخزنة فى خدمة iCloud عبر الإنترنت، إلى مسؤولى تنفيذ القانون إذا قاموا بتقديم طلب قانونى للحصول على هذا الأمر، وتأتى تلك الخطوة فى الوقت الذى يوجد فيه علاقة متوترة بين أبل والحكومة الأمريكية لأنها تشفر أجهزتها بطريقة كبيرة تجعل من الصعب الدخول إلى الأجهزة والحصول على بياناتها.

وقالت الشركة فى رسالتها إنها استجابت إلى 14000 طلبًا أمريكيًا فى العام الماضى، بما فى ذلك 231 طلبا تعاملت معه فى غضون 20 دقيقة من الاستلام، وأكد متحدث باسم الشركة على أن أبل ستقدم أداة عبر الإنترنت لموظفى جهات إنفاذ القانون لإعداد الطلبات وتتبعها.