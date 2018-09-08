تعتزم شركة أبل إنشاء أداة عبر الإنترنت تسمح للشرطة بطلب بيانات عن مستخدميها رسمياً، بالإضافة إلى تكوين فريق لتدريب الشرطة على البيانات التى لا يمكن الحصول عليها من صانع هواتف أيفون، كشفت رسالة بتاريخ 4 سبتمبر، أرسلها مستشار أبل العام "كيت آدامز" إلى السيناتور الأمريكى شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطى من ولاية رود آيلاند عن تلك الخطوة.
ويمكن لشركة Apple توفير بعض بيانات المستخدم، مثل البيانات المخزنة فى خدمة iCloud عبر الإنترنت، إلى مسؤولى تنفيذ القانون إذا قاموا بتقديم طلب قانونى للحصول على هذا الأمر، وتأتى تلك الخطوة فى الوقت الذى يوجد فيه علاقة متوترة بين أبل والحكومة الأمريكية لأنها تشفر أجهزتها بطريقة كبيرة تجعل من الصعب الدخول إلى الأجهزة والحصول على بياناتها.
وقالت الشركة فى رسالتها إنها استجابت إلى 14000 طلبًا أمريكيًا فى العام الماضى، بما فى ذلك 231 طلبا تعاملت معه فى غضون 20 دقيقة من الاستلام، وأكد متحدث باسم الشركة على أن أبل ستقدم أداة عبر الإنترنت لموظفى جهات إنفاذ القانون لإعداد الطلبات وتتبعها.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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