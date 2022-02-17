غوغل تقدم نظام التشغيل chrome os إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة mac
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غوغل تقدم نظام التشغيل Chrome OS إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac

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العرب اليوم - غوغل تقدم نظام التشغيل Chrome OS إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac

شركة "غوغل" الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

 أعلنت غوغل عن الوصول المبكر إلى إصدار جديد من نظام التشغيل كروم يسمى Chrome OS Flex. تم تصميم الإصدار الجديد من Chrome OS ، المصمم للشركات والمدارس ، للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac القديمة. يمكن تثبيت نظام التشغيل "في غضون دقائق" ، وفقًا لمدونة جوجل. و Chrome OS Flex يبدو متطابقًا مع نظام التشغيل Chrome OS على جهاز Chromebook - لقد تم إنشاؤه من نفس قاعدة الشفرة ويتبع نفس "إيقاع الإصدار". لقد أشار إلى أن بعض الميزات قد تعتمد على أجهزة الكمبيوتر الذي تستخدمه.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها نظام التشغيل كروم على الأجهزة التي لم يتم شحنها معها. اشترت Google مؤخرًا Neverware ، التي باعت سابقًا تطبيقًا يسمى CloudReady يسمح للمستخدمين بتحويل أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى أنظمة Chrome OS. أثار ذلك تكهنات حول المكان الذي قد نرى فيه Chrome OS ومستقبله في مساحة الكمبيوتر الشخصي حسبما نقل موقع The verege إذا كنت ترغب في تجربة Chrome OS Flex بنفسك ، فيمكنك معرفة المزيد على موقع Chrome Enterprise الإلكتروني. لاحظ أن نظام التشغيل لا يزال في وضع الوصول المبكر ، لذلك قد تواجه أخطاء - يمكنك تشغيله مباشرة من محرك أقراص USB إذا كنت تفضل البحث قبل تثبيته على جهازك.

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غوغل تقدم نظام التشغيل chrome os إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة mac غوغل تقدم نظام التشغيل chrome os إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة mac



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