تعتبر بليكس "Plex" من أشهر خدمات تنظيم وعرض وبث الوسائط المتعددة من فيديو وصور وملفات، لكن بالرغم من فكرتها المميزة ومزاياها العديدة فقد عانت في بعض الأحيان من مشاكل في الانتشار بشكل أوسع، وهو ما جعلها في 2016 تطلق خدمة سحابية للمستخدمين – والتي كما يبدو أنها لم تنجح معها لتقرر إيقافها نهائيًا.

خدمة بليكس السحابية "Plex Cloud" ستتوقف عن العمل بشكل نهائي مع 30 نوفمبر 2018، وهو ما يعني أن المستخدمين سيكون عليهم تحميل بياناتهم إلى أجهزتهم أو نقلها لمنصات تخزين أخرى مثل وان درايف، دروب بوكس، أو جوجل درايف قبل الموعد المحدد.

كانت بليكس قد واجهت العديد من المشاكل التقنية منذ إطلاق الخدمة السحابية، فمنذ إطلاقها قامت أمازون بإيقاف الدعم للمنصة لعرض محتوى برايم على التطبيق، كما واجهت مشاكل كبيرة بسبب الحقوق من خلال وجود الملفات المقرصنة من أفلام ومسلسلات وأحداث رياضية، وهو ما جعل المستخدمين يعزفون على حفظ ملفاتهم على السحابة خوفًا من حذفها بسبب الحقوق، مما أدى إلى ضعف عدد المستخدمين لها، لتقرر الشركة إغلاقها بعد عامين.