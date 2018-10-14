تعرف على مزايا تطبيق pixel camera الجديدة

حصل تطبيق الكاميرا بهواتف Pixel على العديد من المزايا وسيتم طرحها للمستخدمين يوم 18 أكتوبر المقبل.

وستصل قريبًا ميزة تسجيل الصوت باستخدام ميكروفون خارجي، وهي الميزة التي تناسب الراغبون في التقاط صوت أفضل من خلال الميكروفون الخارجي دون التضحية بجودة الصور والفيديو والاعتماد على استخدام تطبيقات الكاميرا الخارجية.

وأكد أحد مهندسي جوجل مؤخرًا، أنه سيتم تحديث تطبيق كاميرا Pixel لدعم الميكروفونات الخارجية في التاريخ المقرر لبدء تشغيل جهاز Pixel 3 و3 XL.

وسيتم عرض الميزة على خط Pixel بالكامل وليس فقط أحدث إصدار من Pixel 3 و3 XL.