أبل تكشف عن ميزة جديدة بساعتها الذكية

كشفت أبل عن ساعة ذكية جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأهم مزاياها هي ميزة "كاشف السقوط"، أي يمكن اكتشاف سقوط المستخدمين بشكل تلقائي عن طريق مستشعر جيرسكوب مدمج بها، وهو ما يتيح لها الاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيا، وفقا لما نشره موقع TOI الهندي.
وكشفت مجموعة من التقارير أن أداة "الكشف عن السقوط" لا تعمل كما هو متوقع وأنه يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا لمعظم المستخدمين، وكما هو مذكور في صفحة دعم أبل من قبل أحد مستخدمي Reddit، فقد ذكر بوضوح أنه يجب تمكين "كاشف السقوط" يدوياً، مع ملاحظة أنه سيتم تشغيل الميزة تلقائيًا فقط إذا كان المستخدم قد حدد عمره بانه 65 عامًا أو أكثر.
وجاء فى الصفحة:" إذا كنت قد قمت بإدخال عمرك عند إعداد Apple Watch أو في تطبيق Health وكنت تبلغ من العمر 65 عامًا فأكثر، فستتوفر هذه الميزة تلقائيًا، إلا أن شركة أبل لم تكشف السبب وراء إيقاف تشغيل الميزة لمعظم المستخدمين حيث يمكن لأي شخص أن يشهد سقوطًا مفاجئًا وقد يحتاج إلى الاتصال بخدمات الطوارئ.
بالإضافة إلى ذلك، نشرت العديد من قنوات YouTube خلال عطلة نهاية الأسبوع مقاطع فيديو لاختبار كاشف السقطات ومدى صعوبة حدوث السقوط، وقد وجد أن هناك بعض هامش الخطأ حيث أن السقوط على السطوح مثل السجاد أو الماء فشلت فى تشغيل كاشف السقوط، ولكن على الأسطح الأصعب أنها عملت بشكل جيد.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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