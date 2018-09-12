وفرت شركة جوجل مجموعة جديدة من المميزات بمتجر التطبيقات التابع لها "بلاى ستور" والتى تهدف من خلالها لمساعدة المستخدمين على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من متجر التطبيقات، وفيما يلى نعرض أبرز مميزات قد لا يعرف الكثير من المستخدمين بوجودها على متجر التطبيقات كما يلى:
تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجانى
رغم أنه ليس جميع التطبيقات والألعاب متاحة على متجر "بلاى ستور" بشكل مجانى، إلا أن هناك تطبيقات مدفوعة ولكن بأسعار رمزية، إلا أن متجر جوجل يضم قسم بعنوان "Apps on sale" وهو يتضمن مجموعة كبيرة من التطبيقات المدفوعة التى يمكنك الحصول عليها مجانًا 100% لفترة محدودة قد تكون يوم أو أسبوع على الأكثر.
تجربة التطبيقات والألعاب قبل تحميلها
كما وفر متجر جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الألعاب والتطبيقات قبل تحميلها، فيما يعرف بـ Instant Apps، والتى تتيح للمستخدمين معرفة كيفية الاستخدام وإلقاء نظرة سريعة على المزايا للتأكد مما إذا كانت تناسب احتياجات المستخدمين أم لا، وهل تستحق التحميل أم لا.
تحميل التطبيقات عبر الواى فاى فقط
كما يوفر المتجر خيار أخر يتيح للمستخدمين تحميل التطبيقات أو تحديثاتها عبر الواى فاى فقط، بدلا من تحميلها عبر باقة الإنترنت، وهو الأمر الذى يؤدى لنفاذ باقة الإنترنت فى النهاية.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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