وفرت شركة جوجل مجموعة جديدة من المميزات بمتجر التطبيقات التابع لها "بلاى ستور" والتى تهدف من خلالها لمساعدة المستخدمين على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من متجر التطبيقات، وفيما يلى نعرض أبرز مميزات قد لا يعرف الكثير من المستخدمين بوجودها على متجر التطبيقات كما يلى:

تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجانى

رغم أنه ليس جميع التطبيقات والألعاب متاحة على متجر "بلاى ستور" بشكل مجانى، إلا أن هناك تطبيقات مدفوعة ولكن بأسعار رمزية، إلا أن متجر جوجل يضم قسم بعنوان "Apps on sale" وهو يتضمن مجموعة كبيرة من التطبيقات المدفوعة التى يمكنك الحصول عليها مجانًا 100% لفترة محدودة قد تكون يوم أو أسبوع على الأكثر.

تجربة التطبيقات والألعاب قبل تحميلها

كما وفر متجر جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الألعاب والتطبيقات قبل تحميلها، فيما يعرف بـ Instant Apps، والتى تتيح للمستخدمين معرفة كيفية الاستخدام وإلقاء نظرة سريعة على المزايا للتأكد مما إذا كانت تناسب احتياجات المستخدمين أم لا، وهل تستحق التحميل أم لا.

تحميل التطبيقات عبر الواى فاى فقط

كما يوفر المتجر خيار أخر يتيح للمستخدمين تحميل التطبيقات أو تحديثاتها عبر الواى فاى فقط، بدلا من تحميلها عبر باقة الإنترنت، وهو الأمر الذى يؤدى لنفاذ باقة الإنترنت فى النهاية.