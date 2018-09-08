أبل تزيل تطبيق adware doctor من متجرها

أزالت شركة أبل تطبيق Adware Doctor الشهير من متجرها الإلكتروني، وهذا بعد اتهامه بالتجسس، وفقا لما نشره موقع The verge الأمريكي.

ويتربع Adware Doctor على قائمة أعلى التطبيقات المدفوعة تحقيقًا للدخل بمتجر آبل للبرامج الخاصة بنظام ماك في فئة الأدوات "utilities"، لكن على ما يبدو أن التطبيق لم يكتف بالاستفادة من أموال المشتركين فقط، إذ إنه يتعقب بيانات المستخدمين.

وكشف تقرير مختص بالأمن الإلكتروني أن التطبيق يتتبع بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بشكل سري، ثم يرسلها إلى خوادم موجودة في الصين لتخزينها وبيعها لمطوري التطبيقات المختلفة، ورغم أن أحد الباحثين الأمنين قام بإبلاغ شركة أبل قبل نحو الشهر، إلا أن أبل لم تزله سوى اليوم.

وتقوم فكرة التطبيق فى الأساس على تتبع ومنع الإعلانات وإيقاف علامات التبويب الضارة عند تصفح الويب مقابل 4.99 دولار، لكن ما يحدث في الخلف هو أن التطبيق يتجسس على تصفحهم للإنترنت.