أبل تزيل تطبيق adware doctor من متجرها

أزالت شركة أبل تطبيق Adware Doctor الشهير من متجرها الإلكتروني، وهذا بعد اتهامه بالتجسس، وفقا لما نشره موقع The verge الأمريكي.
ويتربع Adware Doctor على قائمة أعلى التطبيقات المدفوعة تحقيقًا للدخل بمتجر آبل للبرامج الخاصة بنظام ماك في فئة الأدوات "utilities"، لكن على ما يبدو أن التطبيق لم يكتف بالاستفادة من أموال المشتركين فقط، إذ إنه يتعقب بيانات المستخدمين.
وكشف تقرير مختص بالأمن الإلكتروني أن التطبيق يتتبع بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بشكل سري، ثم يرسلها إلى خوادم موجودة في الصين لتخزينها وبيعها لمطوري التطبيقات المختلفة، ورغم أن أحد الباحثين الأمنين قام بإبلاغ شركة أبل قبل نحو الشهر، إلا أن أبل لم تزله سوى اليوم.
وتقوم فكرة التطبيق فى الأساس على تتبع ومنع الإعلانات وإيقاف علامات التبويب الضارة عند تصفح الويب مقابل 4.99 دولار، لكن ما يحدث في الخلف هو أن التطبيق يتجسس على تصفحهم للإنترنت.
GMT 23:58 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرفيسبوك تفتتح أول مركز بيانات لها في آسيا
GMT 23:44 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرIMAX تقدم برنامج اعتماد جديد للشاشات وأجهزة العرض والصوت المنزلية
GMT 20:57 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرجوجل كروم يحصل على تصميم وميزات جديدة
GMT 23:35 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمايكروسوفت تغير تصميم "سكايب" لتجعله أكثر بساطة
GMT 22:48 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر"أمازون" تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار
شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
أرسل تعليقك