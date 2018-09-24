قبل بضعة أشهر من الآن، أعلنت شركة جوجل عن إتاحة تأثيرات Color Pop في تطبيقها صور جوجل "Google Photos"، وكان ذلك في نسخة محدودة تَمكّنَ عدد قليل من المستخدمين من الحصول عليها، حيث مع هذه التأثيرات ستنهال على المستخدم اقتراحات في علامة التبويب “المساعد” حول الصور الملونة الباهتة، وذلك لمعالجتها بهذه التأثيرات لنحو أفضل بكثير، ويبدو أن جوجل تختبر مرة أخرى هذه التأثيرات لمجموعة أوسع من المستخدمين مع استحضار تأثيرات bokeh اليدوية.

فيما يخص بتأثيرات Color Pop التي ستظهر عند نية تعديل الصورة، ستُحافظ هذه التأثيرات على تركيز الصورة بالألوان وإزالة التشبُّع عن بقية اللقطة، والتأثيرات الأخرى bokeh ستُتيح القيام بشيء مماثل، إلّا أن الخلفية ستكون غير واضحة بدلًا من عدم التشبّع، مع إمكانية النقر لتغيير التركيز وتعدي لقوة تأثير التمويه.

أخيرًا ليست صدفة أن تختبر جوجل هذه التأثيرات معًا، كون أن المعالجة الأساسية متشابهة، والأهم من ذلك ستعمل هذه التأثيرات مع الصور العادية، وليس تلك التي تم التقاطها باستخدام تأثيرات العمق، وليس هناك كلمة من قبل الشركة حول الموعد أو الفترة التي سنرى هذه التأثيرات متاحة للجميع.