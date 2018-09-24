قبل بضعة أشهر من الآن، أعلنت شركة جوجل عن إتاحة تأثيرات Color Pop في تطبيقها صور جوجل "Google Photos"، وكان ذلك في نسخة محدودة تَمكّنَ عدد قليل من المستخدمين من الحصول عليها، حيث مع هذه التأثيرات ستنهال على المستخدم اقتراحات في علامة التبويب “المساعد” حول الصور الملونة الباهتة، وذلك لمعالجتها بهذه التأثيرات لنحو أفضل بكثير، ويبدو أن جوجل تختبر مرة أخرى هذه التأثيرات لمجموعة أوسع من المستخدمين مع استحضار تأثيرات bokeh اليدوية.
فيما يخص بتأثيرات Color Pop التي ستظهر عند نية تعديل الصورة، ستُحافظ هذه التأثيرات على تركيز الصورة بالألوان وإزالة التشبُّع عن بقية اللقطة، والتأثيرات الأخرى bokeh ستُتيح القيام بشيء مماثل، إلّا أن الخلفية ستكون غير واضحة بدلًا من عدم التشبّع، مع إمكانية النقر لتغيير التركيز وتعدي لقوة تأثير التمويه.
أخيرًا ليست صدفة أن تختبر جوجل هذه التأثيرات معًا، كون أن المعالجة الأساسية متشابهة، والأهم من ذلك ستعمل هذه التأثيرات مع الصور العادية، وليس تلك التي تم التقاطها باستخدام تأثيرات العمق، وليس هناك كلمة من قبل الشركة حول الموعد أو الفترة التي سنرى هذه التأثيرات متاحة للجميع.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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