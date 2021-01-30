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أبل تتمكن من بيع أكبر عدد من أجهزة Mac وiPad فى تاريخها

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العرب اليوم - أبل تتمكن من بيع أكبر عدد من أجهزة Mac وiPad فى تاريخها

شركة "أبل" الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

 خلال مكالمة الأرباح الفصلية، كان من الواضح أن أيفون عاد ليكون جوهرة التاج لشركة أبل، ومع ذلك فإن منتجات الشركة الأخرى كانت جيدة بشكل ملحوظ أيضًا، كشف تقرير جديد صادر عن Canalys عن أنه في الربع الرابع قامت شركة أبل بشحن 26.4 مليون وحدة من أجهزة iPad وMac، وفي عام 2020 بالكامل، شحنت أبل حوالى 81.4 مليون وحدة من أجهزة iPad وMac.
 
وعلاوة على ذلك، كشفت أبل أيضًا عن تحقيق أرقام إيرادات قياسية من كل من Mac وiPad لهذا الربع.

iPad: ارتفعت المبيعات لشركة أبل

وبحسب التقرير فينمو الطلب على أجهزة iPad بوتيرة سريعة، وقد استفادت أبل منه، حيث نمت الإيرادات من الأجهزة اللوحية لشركة أبل إلى 8.4 مليار دولار، وقد بلغ الرقم 6 مليارات دولار في نفس الربع من العام الماضي، كما تجاوزت آبل أيضًا إيراداتها البالغة 6.7 مليار دولار من الربع الرابع من عام 2020.
وقد ساعد العمل من المنزل والدروس عبر الإنترنت قوة دفع أكبر لجهاز iPad أكثر من ذي قبل، ويبدو أيضًا أن دفع أبل لاستخدام iPad كأداة تعليمية - للطلاب والمعلمين - يؤتي ثماره.
 
MacBook: M1 يقوم "بالخدعة"

فيما لم يكن iPad وحده هو الذي شهد آبل تتفوق على المولى لأن أجهزة Mac تبدو وكأنها في وضع التشغيل، فعلى الرغم من أن أرباح Mac لم تصل إلى جميع الأوقات ، فقد بلغت 8.7 مليار دولار، وفي العام الماضي ، بلغت إيرادات هذا الربع من Mac حوالى 7.1 مليار دولار، وكان العام الماضي في نفس الربع الذي حققته شركة أبل في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 9.9 مليار دولار.
 
وقال لوكا مايستري: "كان أداء أعمالنا في ربع ديسمبر مدفوعًا بنمو مزدوج الرقم في كل فئة من فئات المنتجات ، مما أدى إلى تحقيق سجلات الإيرادات على الإطلاق في كل قطاع من القطاعات الجغرافية لدينا وأعلى مستوى على الإطلاق لقاعدة الأجهزة النشطة المثبتة لدينا" المدير المالي لشركة أبل، كما أشار مايستري إلى تأثير شريحة M1 من أبل على مبيعات أجهزة MacBook.

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أبل تتمكن من بيع أكبر عدد من أجهزة mac وipad فى تاريخها أبل تتمكن من بيع أكبر عدد من أجهزة mac وipad فى تاريخها



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