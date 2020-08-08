أضافت منصة البث الرقمي الأميركية، أخيرا، اللغة الهندية، التي تعتبر ثالث أكثر اللغات استخداما في العالم بعد الإنجليزية ولغة الماندرين الصينية.وبإدراج اللغة الجديدة، أصبح بإمكان المستخدمين الذين يجيدونها الاستمتاع بتجربة هندية كاملة، إذ أصبح في الإمكان لهم تحويل الواجهة الخاصة بهم إلى الهندية، ويشمل ذلك القائمة الموجودة في صف البحث في الجزء العلوي من الشاشة، مرورا بأوصاف العروض، وصفحة الدفع والإعدادات بالكامل، بحسب موقع "إندغادجيت" كما يمكن الآن التحويل إلى اللغة الهندية حتى خارج الهند، وأصبحت متوافرة في نسخة "نتفليكس" المخصصة لسطح المكتب وتطبيق الهاتف الذكي.

يشار إلى أن "نتفليكس" وسّعت من نطاق اختيار محتوى اللغة الهندية منذ فترة، وأصدرت إنتاجات أصلية من بطولة ممثلين بارزين من عاصمة السينما الهندية بوليوود، وذلك ضمن مساعي منصة البث الرقمي الأمريكية أن تصبح منصة عالمية وقالت مونيكا شيرجيل، نائب رئيس المحتوى في "نتفليكس الهند" في بيان: "إن تقديم تجربة "نتفليكس" رائعة لا يقل أهمية عن إنشاء محتوى رائع، ونحن نعتقد أن واجهة المستخدم الجديدة ستجعل الوصول إلى "نتفليكس" بشكل أكثر سهولة، وستناسب المستخدمين الذين يفضلون اللغة الهندية بشكل أفضل" وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع توفير منصة "نتفليكس" مجموعة جديدة من الخواص والميزات الجديدة كليا لمستخدميه.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن مستخدمي "نتفليكس" سيتمكنون قريبا من تسريع أو إبطاء أي محتوى أو مقطع فيديو ورغم أن هذا الخيار متاح في تطبيقات مثل "يوتيوب" منذ فترات طويلة، إلا أنه يعد جديد كليا على شبكة "نتفليكس" وستسمح "نتفلكس لكل مستخدمي "أندرويد" أن يبطئ أي محتوى بخياري 0.5 أو 0.75، أو يزيد سرعته بخياري 1.25 أو 1.5 ومن المقرر أن تكون تلك الميزة متاحة خلال الأسابيع المقبلة في جميع أنحاء العالم إلى جانب التحكم في سرعة التشغيل، من المتوقع أن تقدم "نتفليكس" العديد من الميزات، مثل تصحيح درجة الصوت لتسريع وتباطؤ صوت المحتوى الذي تتم مشاهدته.