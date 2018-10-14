لعبة pokémon go تحصل على تحديث جديد

حصلت لعبة "Pokémon Go" على تحديث جديد على منصة أندرويد، ويوفر التحديث المزيد من التحسينات لحجم شخصيات اللعبة في الواقع المعزز، حسبما نشره موقع engadget الأمريكي.

ويأتي هذا الإصدار من Pokémon Go بوضع جديد للمستخدمين على منصة أندرويد، وهو وضع ARCore المتاح للمستخدمين الآن عبر "بلاي ستور"، ويمكن من خلاله إظهار شخصيات اللعبة بالأحجام الطبيعية، حيث ينتقل حجم الشخصيات من 4 بوصة إلى 47 قدما.

وكانت شركة Niantic قد أضافت هذه الميزة لمنصة iOS في ديسمبر من عام 2017 حيث قدمت تحسينات للواقع المعزز للعبة، لكن في نفس الوقت يجب ملاحظة أن هذا التحديث قد لا يتوافق مع جميع هواتف أندرويد، إلا أن التحديث تم تجربته بالفعل من قبل بعض مستخدمي أجهزة الأندرويد، حيث تظهر بالفعل شخصيات البوكيمون بمقياس طبيعي في الواقع المعزز.