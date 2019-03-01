تعتزم شركة Hyperloop Transportation Technologies"، إجراء الاختبار التجريبى للنظام الجديد للنقل البرى والذى يعد الأسرع على الإطلاق ويعتمد على تقنية الـ "هايبرلوب"، على أن تكون أول رحلة تجريبية فى أبريل المقبل، وستنطلق من مدينة تولوز الفرنسية.