مايكروسوفت تستعد للكشف عن أجهزتها الجديدة الشهر المقبل

تستعد شركة مايكروسوفت عن موعد مؤتمرها القادم للكشف عن أحدث أجهزتها الجديدة بنيويورك، يوم 2 أكتوبر المقبل، وقد أرسلت دعوات للصحفيين بهذا التاريخ.

ومن المرجح أن يركز الحدث على الأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة والتى تحمل اسم "سيرفس"، خاصة بعد أن تم الإعلان عن Surface Go منذ بضعة أسابيع، لذا من المؤكد أن الشركة ستطلق تحديثات لبعض المنتجات الحالية، بما في ذلك أجهزة Surface Pro و Surface Laptop و Surface Studio بالإضافة إلى Surface Book وهذا لأن جميع هذه الاجهزة قابلة للتحديث.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكي، هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن الشركة ستطلق هاتف Surface Phone أو ساعة ذكية تحمل اسم Surface Watch .