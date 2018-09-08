مايكروسوفت تستعد للكشف عن أجهزتها الجديدة الشهر المقبل

تستعد شركة مايكروسوفت عن موعد مؤتمرها القادم للكشف عن أحدث أجهزتها الجديدة بنيويورك، يوم 2 أكتوبر المقبل، وقد أرسلت دعوات للصحفيين بهذا التاريخ.
ومن المرجح أن يركز الحدث على الأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة والتى تحمل اسم "سيرفس"، خاصة بعد أن تم الإعلان عن Surface Go منذ بضعة أسابيع، لذا من المؤكد أن الشركة ستطلق تحديثات لبعض المنتجات الحالية، بما في ذلك أجهزة Surface Pro و Surface Laptop و Surface Studio بالإضافة إلى Surface Book وهذا لأن جميع هذه الاجهزة قابلة للتحديث.
ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكي، هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن الشركة ستطلق هاتف Surface Phone أو ساعة ذكية تحمل اسم Surface Watch .
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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