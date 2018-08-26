ذكرت تقارير أن استخدام نظام التشغيل «آي أو إس 12» سيكون أسرع على هواتف آيفون القديمة. ونظراً لأن نظام «آي أو إس 11» تسبب العام الماضي في حدوث مشكلات في الأداء للمستخدمين الذين قاموا بالترقية، فإن هناك العديد من مستخدمي آيفون الذين لا يزالون مترددين الآن بشأن الترقية إلى الإصدار الجديد من نظام التشغيل بسبب مخاوف من احتمال حدوث ذلك مرة أخرى، وخاصة بالنظر إلى أنه تم سحب النسخة التجريبية السابعة من نظام «آي أو إس 12» بسبب مشكلات بطء الأداء.

فعلى سبيل المثال، الهاتف iPhone 5S المزود بالنسخة التجريبية الأحدث من iOS 12 نجد عند استخدامه أنه يفتح بشكل أسرع بنحو 20 ثانية تقريباً، ويبدو أيضاً أن عمليات فتح التطبيقات أصبحت أسرع قليلاً، وعند استخدام التطبيقات التي تتطلب استخدام لوحة المفاتيح، فإن لوحة المفاتيح تظهر على نظام «آي أو إس 12» بشكل أسرع.