ذكرت تقارير أن استخدام نظام التشغيل «آي أو إس 12» سيكون أسرع على هواتف آيفون القديمة. ونظراً لأن نظام «آي أو إس 11» تسبب العام الماضي في حدوث مشكلات في الأداء للمستخدمين الذين قاموا بالترقية، فإن هناك العديد من مستخدمي آيفون الذين لا يزالون مترددين الآن بشأن الترقية إلى الإصدار الجديد من نظام التشغيل بسبب مخاوف من احتمال حدوث ذلك مرة أخرى، وخاصة بالنظر إلى أنه تم سحب النسخة التجريبية السابعة من نظام «آي أو إس 12» بسبب مشكلات بطء الأداء.
فعلى سبيل المثال، الهاتف iPhone 5S المزود بالنسخة التجريبية الأحدث من iOS 12 نجد عند استخدامه أنه يفتح بشكل أسرع بنحو 20 ثانية تقريباً، ويبدو أيضاً أن عمليات فتح التطبيقات أصبحت أسرع قليلاً، وعند استخدام التطبيقات التي تتطلب استخدام لوحة المفاتيح، فإن لوحة المفاتيح تظهر على نظام «آي أو إس 12» بشكل أسرع.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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