تعرف على مواصفات هاتف lg v40 thinq المنتظر

إليكم مواصفات هاتف LG V40 ThinQ المتوقعة قبل الإعلان الرسمي له في 3 من أكتوبر.

يأتي هاتف V40 ThinQ أحد إصدارات LG لهذا العام بتصميم مميز وأنيق مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، يشمل عدسات Telephot، وأخرى بزوايا واسعة، كما تدعم الكاميرة ميزة التكبير حتى 2x.

كما تقدم LG الكاميرة الأمامية في هاتف V40 ThinQ بإعدادات مزدوجة، مع مستشعر 8 و5 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع إطارات معدنية في جانب الهاتف تضم زر التحكم في الصوتيات مع زر مخصص لGoogle Assistant.

أيضاً يحصل الهاتف على نظام تشغيل Android 9.0 Pie مثبت مسبقاً وفي السطور القادمة نستعرض المواصفات المتوقعة لهاتف LG V40 ThinQ.

مواصفات متوقعة لهاتف LG V40 ThinQ

شاشة FullVision OLED بحجم 6.4 إنش بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، زجاج Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 845 ثماني الأنوية-كارت شاشة Adreno 630

سعة تخزين 64، 128 جيجا بايت، مع دعم microSD بسعة 2 TB

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم LG UX

كاميرة خلفية مستشعر 12 ميجا بيكسل وحجم 1.4µmمع فتحة عدسات f/1.5، مستشعر 16 ميجا بيكسل وحجم 1.0µm pixel مع فتحة عدسات f/1.9، مستشعر 12 ميجا بيكسل بحجم 1.0µm pixel وفتحة عدسات f/2.4، فلاش LED مزدوج.

كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر 8 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي 5 ميجا بيكسل

مستشعر البصمة في الجهة الخلفية

تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار مع MIL-STD 810G

منفذ للصوتيات 3.5مم

يدعم صوتيات 32-bit مع Hi-Fi Quad DAC، وDTS: X 3D، بصوت محيطي ومكبر ستريو

أبعاد الهاتف 158.7 في 75.8 في 7.79مم، مع وزن 169 جرام.

للإتصال يدعم الهاتف شبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بسرعة 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5 LE، معGPS NFC، وUSB فئة C.

بطارية بقدرة 3300 mAh، مع تقنية كوالكوم للشحن السريع، دعم شحن الوايرلس.