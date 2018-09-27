تعرف على مواصفات هاتف lg v40 thinq المنتظر

إليكم مواصفات هاتف LG V40 ThinQ المتوقعة قبل الإعلان الرسمي له في 3 من أكتوبر.
يأتي هاتف V40 ThinQ أحد إصدارات LG لهذا العام بتصميم مميز وأنيق مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، يشمل عدسات Telephot، وأخرى بزوايا واسعة، كما تدعم الكاميرة ميزة التكبير حتى 2x.
كما تقدم LG الكاميرة الأمامية في هاتف V40 ThinQ بإعدادات مزدوجة، مع مستشعر 8 و5 ميجا بيكسل.
ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع إطارات معدنية في جانب الهاتف تضم زر التحكم في الصوتيات مع زر مخصص لGoogle Assistant.
أيضاً يحصل الهاتف على نظام تشغيل Android 9.0 Pie مثبت مسبقاً وفي السطور القادمة نستعرض المواصفات المتوقعة لهاتف LG V40 ThinQ.
مواصفات متوقعة لهاتف LG V40 ThinQ
شاشة FullVision OLED بحجم 6.4 إنش بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، زجاج Gorilla Glass 5
رقاقة معالج Snapdragon 845 ثماني الأنوية-كارت شاشة Adreno 630
سعة تخزين 64، 128 جيجا بايت، مع دعم microSD بسعة 2 TB
نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم LG UX
كاميرة خلفية مستشعر 12 ميجا بيكسل وحجم 1.4µmمع فتحة عدسات f/1.5، مستشعر 16 ميجا بيكسل وحجم 1.0µm pixel مع فتحة عدسات f/1.9، مستشعر 12 ميجا بيكسل بحجم 1.0µm pixel وفتحة عدسات f/2.4، فلاش LED مزدوج.
كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر 8 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي 5 ميجا بيكسل
مستشعر البصمة في الجهة الخلفية
تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار مع MIL-STD 810G
منفذ للصوتيات 3.5مم
يدعم صوتيات 32-bit مع Hi-Fi Quad DAC، وDTS: X 3D، بصوت محيطي ومكبر ستريو
أبعاد الهاتف 158.7 في 75.8 في 7.79مم، مع وزن 169 جرام.
للإتصال يدعم الهاتف شبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بسرعة 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5 LE، معGPS NFC، وUSB فئة C.
بطارية بقدرة 3300 mAh، مع تقنية كوالكوم للشحن السريع، دعم شحن الوايرلس.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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