جوجل تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف يعمل بنظام أندرويد

ترجع بداية إطلاق جوجل لنظام تشغيل الهواتف الخاص بها إلى العام 2008، وبالتحديد في 23 سبتمبر عند إطلاق الشركة لهاتف T-Mobile G1 العامل بنظام تشغيل أندرويد 1، ليعلن للجميع دخول عالم الهواتف لحقبة جديدة من التطور والمنافسة، وشكل حلبة جديدة للتفاني في عرض ميزات وخصائص في ظل الانطلاق المدوي لآيفون في تلك الفترة.
ومن المعلوم أن البدايات لا تكون كاملة فنظام أندرويد عند إنطلاقه كانت تَحُفه بعض الصعوبات، كونه يملك فقط عدد محدود من التطبيقات ضمن المتجر Google Market، والذي كان المقدمة للمتجر الحالي Google Play الذي يعج الآن بزخم التطبيقات في كافة المناحي التي يحتاجها المستخدم، بالإضافة إلى أنه لم يحتوي على لوحه مفاتيح افتراضية، حيث كان التصميم العام نسخة قريبة من تجربة بلاك بيري في ذلك الوقت، تتطورت آلية عمل نظام أندرويد تباعاً نظراً لأن جوجل جعلت نظام أندرويد مفتوح ويركز بشكل خاص على توفير خدمات الانترنت للمستخدم بجهاز يمكن التعامل معه بسهولة ووضعه في الجيب.
وفي غضون سنتين من إطلاقه أصبح من أكثر نظم تشغيل الهواتف شعبية نظراً للتحديثات السريعة التي كانت تجرى عليه، وعمله على كل من من هواتف موتورولا درويد وسامسونج جلاكسي S، والتي أصبحت في المقدمة ومنافسة مباشرة مع شركة آبل، وكان الخاسر الوحيد من هذه العملية هي الشركات التي رفضت أو كانت استجابتها بطيئة لظفر بخدمات أندرويد حيث كلفها ذلك ثمناً باهظاً.
أما اليوم فنظام أندرويد أشبه بكاسحة الألغام والمنافسين، فاليوم كل هواتف الشركات المختلفة مبينة على هذا النظام باستثناء هواتف آبل طبعاً، وبلغ عدد الأجهزة العاملة بنظام أندرويد عام 2017 حوالي 2 مليار جهاز نشط، ولا يقتصر عمل أندرويد على الهواتف الذكية فقط، فقد تعدى ذلك للأجهزة اللوحية والشاشات والتلفزيونات الذكية أيضاً، بالإضافة لأجهزة الحاسوب وذلك بفصل نظام تشغيل كروم والذي يتيح الاستفادة من تطبيقات أندرويد عبر هذه الأجهزة.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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