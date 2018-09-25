تويتر تعمل على سياسة جديدة وتطلب مشاركة المستخدمين فيها

أعلنت تويتر على مدونة الشبكة، أنها تعمل على سياسة جديدة للاستخدام تتعلق بما يسمي “اللاإنسانية”، حيث أنها قضت الثلاثة شهور الماضية تطور سياسة جديدة للحد من الخطاب والكلام الذي يقلل من فئات المستخدمين المختلفة ولا يحترم توجهاتها.
وقالت الشركة أنها تعاونت مع عدد من المؤسسات القانونية والاستشارية لتطوير السياسة الجديدة التي تختلف بشكل ما عن سياسة الاستخدام العادية والسياسة المضادة للعنف، حيث أن تلك السياسات كان تحتوي على بنود لم تشمل منع التقليل من الأخرين بحسب ما ظهر لاحقًا.
وبحسب ما ظهر في بيان الشركة، فإنها تعمل على توسيع دائرة سياسة منع العنف والكراهية على الشبكة من خلال التعرف بشكل أفضل على المحتوى الذي يقلل من الأخرين.
ويختلف مصطلح Dehumanization أو اللاإنساني الذي تسعى الشركة لتطوير سياسة بخصوصه، من تعريف إلى أخر، وحتى أنه يختلف من رؤية شخص أو مجموعة بالمقارنة مع الأخرين.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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