3 مزايا مهمة في تحديث xbox one

تستعد شركة "مايكروسوفت" لطرح تحديث جديد لمنصة Xbox One، ومن أبرز مزاياه وفقا لموقع gamespot الأمريكي ما يلي:-

ميزة تغيير وتخصيص الصور الرمزية للحساب الخاص باللاعبين.

ميزة استجابة المنصة للأوامر الصوتية بشكل أكثر دقة.

ميزة بث فيديوهات HDR على منصة Xbox عبر خدمات الفيديو المتوافقة.

ميزة بث Dolby Vision HDR حيث تدعم هذه الميزة بث المحتوى على أجهزة التلفزيون المتوافقة حيث تتاح خدمة Netflix فقط الآن.

وتدعم ميزة استجابة منصة الألعاب للأوامر الصوتية كلاً من مساعد Alexa الافتراضي إلى جانب الأجهزة التي تدعم Cortana، حيث أكدت مايكروسوفت أن ميزة إلقاء الأوامر الصوتية الآن تقدم دعما أكثر دقة للمستخدمين، كما توفر الشركة في تحديث النظام ملحقات أكثر لتخصيص الصور الرمزية للاعب، مع إمكانية اختيار شكل الجسم والملابس.