مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف مدفوعات آبل وغوغل داخل التطبيق
آخر تحديث GMT00:12:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف مدفوعات آبل وغوغل داخل التطبيق

العرب اليوم -

العرب اليوم - مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف مدفوعات آبل وغوغل داخل التطبيق

غوغل
واشنطن - العرب اليوم

 قانون جديد يستهدف قيود متجر تطبيقات Apple و Google تم اتخاذ خطوة فيه إلى الأمام، حيث صوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكى للدفع بفتح قانون أسواق التطبيقات، مع معارضيه فقط السيناتور جون كورنين وتوم تيليس، وأظهر التصويت مرة أخرى أن هناك دعمًا من الحزبين لمشروع القانون، وفقا لتقرير  engadged.     وقال التقرير،  هل يجب أن يصبح التشريع قانونًاكما هو قائم، سيقوم بمنع أصحاب سوق التطبيقات الذين لديهم أكثر من 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة من قفل مطوري الطرف الثالث في أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومتجر التطبيقات ومتجر Google Play ، اللذان يتطلبان من تطبيقات الجهات الخارجية استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما ، سيتجاوزان هذا الحد.

     ولن يكونوا قادرين على حظر أو معاقبة المطورين من تقديم تطبيقات بأسعار أخرى على منصات مختلفة ، وسيتعين عليهم السماح للمطورين بالاتصال بمستخدميهم من خلال "عروض عمل مشروعة ، مثل شروط التسعير وعروض المنتجات أو الخدمات." هناك شرط آخر من شأنه أن يجبر آبل وجوجل على السماح للمستخدمين بتثبيت متاجر تطبيقات الطرف الثالث أو تطبيقات التحميل الجانبي، وسيكون لهذا تأثير أكبر على Apple ، لأن Android يسمح بالفعل بالتحميل الجانبي.     ولدى آبل وجوجل معارضة على مشروع القانون بدعوى أنها ستعرض أمان المستخدم وخصوصيته للخطر،  ولقد قالوا نفس الأشياء عن قانون الابتكار والاختيار الأمريكي عبر الإنترنت ، وهو مشروع قانون شامل لإصلاح التكنولوجيا وأن اللجنة أقرتها الشهر الماضى وسيُعرض كلا مشروعي القانون على قاعة مجلس الشيوخ لمناقشتهما والتصويت عليهما.  

   والمخاطر كبيرة لكلا الشركتين، المتجر من التطبيقات و متجر جوجل بلاى يحصل كل منهم على نسبة 15%  من عمليات الشراء داخل التطبيق حتى أول مليون دولار يحققها مطورون في الإيرادات السنوية بعد ذلك ترتفع الرسوم إلى 30% .      وتبلغ شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، عن أرباح متجر Play Store ضمن "إيرادات Google الأخرى" ، والتي تشمل أيضًا الدخل من الأجهزة والدخل غير الإعلاني من YouTube، وحقق قطاع الأعمال هذا 8.2 مليار دولار في الربع الأخير ، بزيادة سنوية قدرها 22% وتندرج عائدات App Store ضمن قطاع خدمات Apple ، الذى حصد 19.5 مليار دولار فى الربع الرابع.     وكانت شركة آبل العام الماضى أمرت السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى طرق الدفع الأخرى نتيجة لمعركتها القانونية مع Epic Games، وقاضى محكمة الاستئناف منح تأخير اللحظة الأخيرة قبل أن يدخل التغيير حيز التنفيذ.  

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف مدفوعات آبل وغوغل داخل التطبيق مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف مدفوعات آبل وغوغل داخل التطبيق



أخبار ذات صلة

GMT 22:55 2022 الجمعة ,04 شباط / فبراير

ناسا تؤخر إطلاق صاروخ مهمة القمر Artemis 1 حتى مارس
العرب اليوم - ناسا تؤخر إطلاق صاروخ مهمة القمر Artemis 1 حتى مارس

GMT 04:39 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان
العرب اليوم - إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان

GMT 06:56 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

تحذير عاجل من أبل لمستخدمي أيفون وأيباد
العرب اليوم - تحذير عاجل من أبل لمستخدمي أيفون وأيباد

GMT 08:10 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

انقطاع شامل للإنترنت يرجح أن يكون ناتجا عن هجوم في كوريا الشمالية
العرب اليوم - انقطاع شامل للإنترنت يرجح أن يكون ناتجا عن هجوم في كوريا الشمالية

GMT 01:32 2022 الثلاثاء ,11 كانون الثاني / يناير

كُلوب هاوس يُضيف مِيزة جديدة تُتيح المشاركة فِي الغرف عبْر الويب
العرب اليوم - كُلوب هاوس يُضيف مِيزة جديدة تُتيح المشاركة فِي الغرف عبْر الويب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هند صبري تتألق بفستان أزرق في العرض الخاص لمسلسلها الجديد

القاهرة ـ العرب اليوم

أقامت منصة "نتفليكس"، بالتعاون مع الفنان التونسية هند صبري، حفلاً فنياً في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة انطلاق عرض مسلسل "البحث عن علا"، حيث أقيم عرض خاص للمسلسل حضره الأبطال المشاركون في العمل. وشارك حساب "نتفليكس"، عبر موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي وثقت حضور أبطال المسلسل للعرض الخاص، بينهم هند صبري، وهاني عادل، والمخرج هادي الباجوري، والفنانة ندى موسى، وغيرهم، وسط ترقب من جانب الجمهور، انتظاراً لعرض العمل المقرر أن يحظى بتفاعل كبير من جانبهم. وارتدت هند صبري، في الإطلالة الرسمية للعرض، فستاناً باللون الأزرق، وكان لامعاً ومزيناً في أطرافه بالريش، ما لفت انتباه المصورين وهو الزي الذي التقطت به الصور الرسمية مع فريق عمل المسلسل. ولكن خلال المؤتمر واللقاءات الصحافية التي أجرتها هند صب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:05 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

موديلات الجَمبسوت التي يجب أن تَكون في خزانتك
العرب اليوم - موديلات الجَمبسوت التي يجب أن تَكون في خزانتك

GMT 15:52 2022 الجمعة ,04 شباط / فبراير

أفضل الوجهات السياحية الجديرة بالزيارة في جنوب إسبانيا
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية الجديرة بالزيارة في جنوب إسبانيا

GMT 10:36 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

نصَائِح هامة عند استخدام المدفأة الكهربائية
العرب اليوم - نصَائِح هامة عند استخدام المدفأة الكهربائية

GMT 19:51 2022 الخميس ,03 شباط / فبراير

وزير الخارجية الإماراتي يَدعو لوقف التصعيد الخطير في المنطقة
العرب اليوم - وزير الخارجية الإماراتي يَدعو لوقف التصعيد الخطير في المنطقة

GMT 08:07 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير

اختراق منصة "حقك تعرف" التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "تويتر"
العرب اليوم - اختراق منصة "حقك تعرف" التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 02:10 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
العرب اليوم - هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري

GMT 08:09 2017 الخميس ,04 أيار / مايو

علاج بالصمت
العرب اليوم - علاج بالصمت

GMT 00:56 2016 السبت ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعرف علي أساطير غريبة مرتبطة بالجنس الفموي
العرب اليوم - تعرف علي أساطير غريبة مرتبطة بالجنس الفموي

GMT 00:46 2019 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر

داليا شيح تلبي رغبة مُتابعيها وتكشف عن شكل زوجها المكسيكي
العرب اليوم - داليا شيح تلبي رغبة مُتابعيها وتكشف عن شكل زوجها المكسيكي

GMT 14:56 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

كاظمة يحقق فوزه الأول في آسيوية اليد علي حساب دراجون الصيني
العرب اليوم - كاظمة يحقق فوزه الأول في آسيوية اليد علي حساب دراجون الصيني

GMT 09:22 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أغرب إطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
العرب اليوم - أغرب إطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي

GMT 08:22 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

خالد سرحان سيبدأ تصوير"يوميات زوجة مفروسة اوي"
العرب اليوم - خالد سرحان سيبدأ تصوير"يوميات زوجة مفروسة اوي"

GMT 04:20 2015 الأربعاء ,27 أيار / مايو

السفير الألماني لدى السعودية يبحث فرص الاستثمار في المدن الصناعية
العرب اليوم - السفير الألماني لدى السعودية يبحث فرص الاستثمار في المدن الصناعية

GMT 02:07 2015 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

آلة تطبع الصور والرسوم على رغوة القهوة خلال 10 ثوان
العرب اليوم - آلة تطبع الصور والرسوم على رغوة القهوة خلال 10 ثوان

GMT 18:46 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

حفل زفاف "خاص جدًّا" لريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز
العرب اليوم - حفل زفاف "خاص جدًّا" لريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز

GMT 07:38 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

أجمل الحدائق النباتية في الولايات المتحدة خلال الربيع
العرب اليوم - أجمل الحدائق النباتية في الولايات المتحدة خلال الربيع

GMT 03:16 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نجوى كرم تطرح " الليلة ليلتنا" على موقع "يوتيوب"
العرب اليوم - نجوى كرم تطرح " الليلة ليلتنا" على موقع "يوتيوب"

GMT 23:32 2018 الجمعة ,10 آب / أغسطس

درة تسرق الأضواء بجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر
العرب اليوم - درة تسرق الأضواء بجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر

GMT 01:13 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

منير المحمدي يؤكّد أن طموح المنتخب المغربي أكبر من المونديال
العرب اليوم - منير المحمدي يؤكّد أن طموح المنتخب المغربي أكبر من المونديال

GMT 01:12 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

آدم يحرك إحساس هيفاء وهبي ويغني "تتر" مسلسل "لعنة كارما"
العرب اليوم - آدم يحرك إحساس هيفاء وهبي ويغني "تتر" مسلسل "لعنة كارما"

GMT 08:36 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

ديكور بلمسات عصرية مميزة داخل منزل كريس جينر الجديد
العرب اليوم - ديكور بلمسات عصرية مميزة داخل منزل كريس جينر الجديد

GMT 08:23 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

جيهان هريدي تُعيد للمرأة إطلالتها الأنثوية في تشكيلة أزياء جديدة
العرب اليوم - جيهان هريدي تُعيد للمرأة إطلالتها الأنثوية في تشكيلة أزياء جديدة

GMT 22:53 2016 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

الأمطار تغسل أجواء مدينة بيشة ومراكزها
العرب اليوم - الأمطار تغسل أجواء مدينة بيشة ومراكزها

GMT 01:38 2016 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

رولا يموت تواجه عقوبة السجن 3 أعوام بسبب دعوى هيفاء وهبي بتهمة السب
العرب اليوم - رولا يموت تواجه عقوبة السجن 3 أعوام بسبب دعوى هيفاء وهبي بتهمة السب

GMT 21:43 2021 الأحد ,06 حزيران / يونيو

"بويك" تدخل سوق الـSUV بسيارة جديدة و مواصفات Enclave 2022
العرب اليوم - "بويك" تدخل سوق الـSUV بسيارة جديدة و مواصفات Enclave 2022

GMT 18:44 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

مصر تسجل 291 مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية جائحة كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 291 مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية جائحة كورونا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab