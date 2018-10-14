أعلنت شركة سامسونج عن إصدار LTE لجهاز Chromebook Plus V2، والذي سيتم إطلاقه في 2 نوفمبر مقابل 599.99 دولار أمريكي (أي أغلي بـ 100 دولارات من إصدار Wi-Fi الأساسي).

سيأتي إصدار LTE من جهاز Chromebook Plus V2 بجميع مواصفات وخصائص إصدار Wi-Fi الأساسي، حيث سيتضمن شاشة بحجم 12.2 بوصة ودقة Full HD ودرجة سطوع تصل إلى 300 nits، هذا وبالإضافة إلى معالج Celeron 3965Y من إنتل مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت وبطارية بسعة 39 واط.

يعتبر جهاز Chromebook Plus V2 جهاز "شبه محترف"، واهم ما يميزه هو مواصفاته الصلبة وجودة تصميمه، فهو يحتوي على شاشة رائعة بحجم مذهل ومعالج موفر لاستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى مفصل بزاوية 360 درجة وقلم إلكتروني.

ويعد إصدار LTE من Chromebook Plus V2 مناسب جدًا للمسافرين، كما انه يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.