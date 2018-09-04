رئيس تويتر يتدخل قرار حظر الحسابات المثيرة للجدل على الموقع

يستعد الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكى فى الخامس من سبتمبر، ظهرت تقارير تفيد أنه يتخذ شخصياً قرارات حظر الحسابات المثيرة للجدل، مما أحبط بعض الموظفين.

ووفقا لتقرير فى صحيفة وول ستريت جورنال، ألغى دورسى قرار من قبل موظفيه بحظر حساب اليمينى أليكس جونز، كما ورد أنه أصدر تعليمات لموظفيه بالسماح لـ"ريتشارد سبنسر" بالاحتفاظ بأحد حساباته على تويتر بعد أن طرده فريق الثقة والسلامة من المنصة فى عام 2016.

ورغم انتشار هذه التقارير، إلا أن فيجايا جادى كبير المسئولين القانونيين فى تويتر شكك فى الأمر، إذ قال فى بيان: "أى ادعاء بأن جاك أجرى أو ألغى أيا من هذه القرارات هو كاذب تماما".

وفى مواجهة من المعلقين المحافظين والمشرعين حول الرقابة المزعومة للجمهوريين على تويتر، تم استدعاء دورسى للإدلاء بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة فى الكونجرس حول الخوارزميات ومراقبة المحتوى.

ووفقًا لما قاله زعيم الأغلبية فى مجلس النواب، كيفن مكارثى، فإن منصات وسائل الإعلام الاجتماعية تعمل على نحو متزايد كميادين، ولكن للأسف، فإن المحافظين نادرا ما يجدون أصواتهم مسموعة".