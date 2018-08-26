أوروبا تستعد لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا

كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أن الاتحاد الأوروبي نفد صبره مع شركات التكنولوجيا بشأن إزالة محتويات غير مناسبة من الإنترنت، لذا يخطط لفرض قواعد جديدة صارمة، إذ أسقط الاتحاد الأوروبي النهج الطوعي لجعل الشركات تحذف الدعاية غير اللائقة التي تدعو للعنف، ويخطط أيضاً لفرض غرامات على المحتوى الذي لم يتم حذفه في غضون ساعة من نشره بموجب اللوائح التي من المقرر نشرها الشهر المقبل.
وقال جوليان كينج، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن، إن الاتحاد الأوروبي لم يرَ تقدماً كافياً بشأن إزالة المواد غير المناسبة من مواقع الإنترنت المختلفة، وأنه سيتخذ إجراءات أقوى من أجل حماية مواطنين الدول الأوروبية بشكل أفضل. وأضاف: «لا يمكننا أن نتحمل أن نرتاح أو نتكئ في مواجهة مثل هذه الظاهرة الغامضة».
وضغط الاتحاد الأوروبي والمؤسسات السياسية الأخرى مراراً على شركات الإنترنت على بذل المزيد من الجهد في مكافحة العنف.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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