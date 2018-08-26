أوروبا تستعد لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا

كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أن الاتحاد الأوروبي نفد صبره مع شركات التكنولوجيا بشأن إزالة محتويات غير مناسبة من الإنترنت، لذا يخطط لفرض قواعد جديدة صارمة، إذ أسقط الاتحاد الأوروبي النهج الطوعي لجعل الشركات تحذف الدعاية غير اللائقة التي تدعو للعنف، ويخطط أيضاً لفرض غرامات على المحتوى الذي لم يتم حذفه في غضون ساعة من نشره بموجب اللوائح التي من المقرر نشرها الشهر المقبل.

وقال جوليان كينج، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن، إن الاتحاد الأوروبي لم يرَ تقدماً كافياً بشأن إزالة المواد غير المناسبة من مواقع الإنترنت المختلفة، وأنه سيتخذ إجراءات أقوى من أجل حماية مواطنين الدول الأوروبية بشكل أفضل. وأضاف: «لا يمكننا أن نتحمل أن نرتاح أو نتكئ في مواجهة مثل هذه الظاهرة الغامضة».

وضغط الاتحاد الأوروبي والمؤسسات السياسية الأخرى مراراً على شركات الإنترنت على بذل المزيد من الجهد في مكافحة العنف.