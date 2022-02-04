ناسا تؤخر إطلاق صاروخ مهمة القمر artemis 1 حتى مارس

تم تأجيل مهمة "Artemis 1" التي طال انتظارها من وكالة ناسا والتي تهدف إلى إعادة البشر إلى القمر ، حتى مارس، حيث كان من المقرر في وقت سابق إطلاقه في فبراير. في بيان نشر مؤخرا، أعلنت وكالة ناسا أن صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" ومركبة أوريون الفضائية لن يتم طرحهما على منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا للاختبار "في موعد لا يتجاوز مارس 2022".

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "بينما لا تعمل الفرق في أي قضايا رئيسية ، أضافت ناسا وقتًا إضافيًا لإكمال أنشطة الإغلاق داخل مبنى تجميع المركبات قبل طرح الصاروخ والمركبة الفضائية المتكاملة لأول مرة"، لكن وكالة الفضاء لم تعلن بعد عن موعد جديد للطرح. ونقل موقع Space عن توم وايتماير ، نائب المدير المساعد لتطوير أنظمة الاستكشاف في مقر ناسا في واشنطن العاصمة ، قوله خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي ، ننظر نوعًا ما إلى منتصف شهر مارس"، "سنقترب قليلاً من الإغلاق النهائي وبعد ذلك سنكون في وضع أفضل لاستهداف تاريخ محدد." وبمجرد اكتمال عملية طرح اللوحة بنجاح ، وقالت ناسا: "سيستمر المهندسون في العمل المرتبط بمهام الإغلاق النهائية واختبار نظام إنهاء الرحلة قبل بروفة الملابس المبتلة"، وأضافت وكالة الفضاء أنها تراجع أيضًا فرص الإطلاق في أبريل ومايو.

وستكون مهمة Artemis 1 هي الأولى من بعثات Artemis التابعة لوكالة ناسا، والتي تخطط الوكالة لإعادة البشر في النهاية إلى القمر كجزء من هدف طويل الأجل لوجود مستدام على سطح القمر، وستكون هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها ناسا أو أي شخص آخر بشرًا إلى سطح القمر منذ آخر مهمة أبولو للوكالة في عام 1972. وستكون هذه المهمة الأولى غير مأهولة وستشهد مركبة أوريون الفضائية وهي تتجاوز القمر بعيدًا قبل أن تعود إلى الأرض وتختبر التكنولوجيا التي ستحمل البشر في يوم من الأيام.