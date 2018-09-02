قامت Nubia وهى علامة تجارية تابعة لشركة ZTE الصينية، بإبتكار هاتف جديد يمكنك إرتداؤه على معصمك وهو نوع جديد من الهواتف الذكية والذى من الممكن أن يتم إطلاقه فى الربع القادم من هذا العام وهذا حسب ما تقوله الشركة.

كما تشاهدون فى الفيديو والصور يمكنك إرتداء الهاتف على معصمك وهو يأتى بشاشة مرنة من المحتمل أن تكون من نوع OLED كما يمكنك من فتح التطبيقات والإتصال 4G LTE والرد على المكالمات ورؤية الإشعارات كما يأتى بكاميرا لإلتقاط صور بدقة عالية وهذا يختلف عما يمكنك القيام به بإستخدام الساعة الذكية فهذا يختلف تماما.

ليس من الواضح حتى الأن كيف سيعمل هذا الجهاز وما هى مواصفاته أو سعره ولكن كل ما علينا فعله هو الإنتظار لكى نعرف المزيد عنه.