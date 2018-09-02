قامت Nubia وهى علامة تجارية تابعة لشركة ZTE الصينية، بإبتكار هاتف جديد يمكنك إرتداؤه على معصمك وهو نوع جديد من الهواتف الذكية والذى من الممكن أن يتم إطلاقه فى الربع القادم من هذا العام وهذا حسب ما تقوله الشركة.
كما تشاهدون فى الفيديو والصور يمكنك إرتداء الهاتف على معصمك وهو يأتى بشاشة مرنة من المحتمل أن تكون من نوع OLED كما يمكنك من فتح التطبيقات والإتصال 4G LTE والرد على المكالمات ورؤية الإشعارات كما يأتى بكاميرا لإلتقاط صور بدقة عالية وهذا يختلف عما يمكنك القيام به بإستخدام الساعة الذكية فهذا يختلف تماما.
ليس من الواضح حتى الأن كيف سيعمل هذا الجهاز وما هى مواصفاته أو سعره ولكن كل ما علينا فعله هو الإنتظار لكى نعرف المزيد عنه.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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