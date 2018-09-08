جوجل تعلن عن موعد الإعلان عن هواتف pixel 3

رأينا الفترة السابقة تسريبات عديدة عن هواتف جوجل Pixel 3 وقد يكون هاتف Pixel 3 XL صاحب لقب أكثر هاتف تم تسريبه وكان ذكر تقرير أن جوجل ستعلن عن هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL يوم 9 أكتوبر.
بالفعل جوجل منذ قليل بدأت في إرسال الدعوات للصحفيين لحضور مؤتمر خاص بها سيتم إقامته في مدينة نيويورك يوم 9 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.
متوقع أن تعلن جوجل خلال هذا المؤتمر عن هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL والجيل الثاني من الحاسب المحمول Pixebook والجيل الثاني من سماعة Pixel Buds وقد نرى أجهزة آخرى.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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