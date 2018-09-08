جوجل تعلن عن موعد الإعلان عن هواتف pixel 3

رأينا الفترة السابقة تسريبات عديدة عن هواتف جوجل Pixel 3 وقد يكون هاتف Pixel 3 XL صاحب لقب أكثر هاتف تم تسريبه وكان ذكر تقرير أن جوجل ستعلن عن هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL يوم 9 أكتوبر.

بالفعل جوجل منذ قليل بدأت في إرسال الدعوات للصحفيين لحضور مؤتمر خاص بها سيتم إقامته في مدينة نيويورك يوم 9 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

متوقع أن تعلن جوجل خلال هذا المؤتمر عن هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL والجيل الثاني من الحاسب المحمول Pixebook والجيل الثاني من سماعة Pixel Buds وقد نرى أجهزة آخرى.