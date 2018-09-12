ظهر تطبيق "فيسبوك لايت" لأول مرة فى عام 2015 للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ثم أصبح التطبيق بعد ذلك متاحا فى كافة أنحاء العالم هذا العام، فيما تحاول فيسبوك حاليا تحويله لأداة استجابة للأزمات بدلاً من مجرد الاحتفاظ به تطبيقًا اجتماعيًا.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، تتمثل الخطوة الأولى فى جلب بعض الميزات من النسخة الكاملة من فيسبوك مثل Community Help والتى تم إطلاقها فى فبراير الماضى، ووفقا لمدير منتجات الاستجابة للأزمات على الإنترنت "جيونج سوه تشوي"، فإن إضافة مساعدة المجتمع إلى Facebook Lite تهدف إلى توسيع مدى توفر أدوات الأزمات هذه لعدد أكبر من الأشخاص.
وقال فى بيان له: "أولويتنا هى بناء الأدوات التى تزود الناس بطرق للحصول على المساعدة التى يحتاجون إليها للتعافى وإعادة البناء بعد الأزمة، وذلك من خلال إتاحة مساعدة المجتمع علىFacebook Lite، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الحصول على المساعدة التى يحتاجونها فى أوقات الأزمات".
وتهدف مساعدة المجتمع إلى تزويد مستخدمى Facebook بجميع المعلومات الضرورية لمساعدتهم فى العثور على الطعام والمأوى والنقل فى حالة الكوارث الطبيعية وحرائق المبانى، وهذه مجرد نوعين من الأزمات التى سيتم تفعيل ميزة التحقق من الأمان تلقائيًا إذا كنت فى الموقع المتأثر.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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