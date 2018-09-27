احتفل موقع "جوجل" بمرور الذكرى الـ20 على تأسيس شركة جوجل، فقبل عشرين عامًا، حصل اثنان من جامعة ستانفورد على درجة الدكتوراه، وأطلق الطلاب محرك بحث جديدًا بمهمة جريئة لتنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغير في السنوات الفاصلة - بما في ذلك تقديم البحث في أكثر من 150 لغة وأكثر من 190 دولة - إلا أن Google لا تزال ملتزمة ببناء المنتجات للجميع.

وأطلقت جوجل فيديو يحمل شعار "جوجل تستطيع الإجابة على كل أسئلتك" عرضت الشركة فى الفيديو أسئلة المستخدمين التى بحثوا عنها فى جوجل من جميع البلدان حول العالم بمرور السنوات المختلفة.

كما عرضت التغيرات الشكلية التي مرت بها الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير بمرور سنواته العشرين منذ عام 1998 وحتى الآن وحرصت الشركة في نهاية الفيديو على شكر مستخدميها بأكثر من 40 لغة، ولكن من الملاحظ أن ليس من بينهم اللغة العربية.

وتمكنت الشركة من النمو بشكل كبير خلال عقدين من الزمن حيث لا يقتصر خدماتها على تقديم خدمة البحث فى الإنترنت فقط فهناك نحو 90 بالمائة من مستخدمي الإنترنت يستخدم محرك البحث جوجل، بل أصبحت الآن رائدة في مجال الرسائل البريدية الإلكترونيةGmail ومتصفح الإنترنت Chrome ونظام تشغيل الأندرويد المستخدم فى الهواتف الذكية إلى جانب خدمات التقويم وجداول البيانات والعروض التقديمية وكتابة المستندات والخرائط.