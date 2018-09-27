احتفل موقع "جوجل" بمرور الذكرى الـ20 على تأسيس شركة جوجل، فقبل عشرين عامًا، حصل اثنان من جامعة ستانفورد على درجة الدكتوراه، وأطلق الطلاب محرك بحث جديدًا بمهمة جريئة لتنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغير في السنوات الفاصلة - بما في ذلك تقديم البحث في أكثر من 150 لغة وأكثر من 190 دولة - إلا أن Google لا تزال ملتزمة ببناء المنتجات للجميع.
وأطلقت جوجل فيديو يحمل شعار "جوجل تستطيع الإجابة على كل أسئلتك" عرضت الشركة فى الفيديو أسئلة المستخدمين التى بحثوا عنها فى جوجل من جميع البلدان حول العالم بمرور السنوات المختلفة.
كما عرضت التغيرات الشكلية التي مرت بها الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير بمرور سنواته العشرين منذ عام 1998 وحتى الآن وحرصت الشركة في نهاية الفيديو على شكر مستخدميها بأكثر من 40 لغة، ولكن من الملاحظ أن ليس من بينهم اللغة العربية.
وتمكنت الشركة من النمو بشكل كبير خلال عقدين من الزمن حيث لا يقتصر خدماتها على تقديم خدمة البحث فى الإنترنت فقط فهناك نحو 90 بالمائة من مستخدمي الإنترنت يستخدم محرك البحث جوجل، بل أصبحت الآن رائدة في مجال الرسائل البريدية الإلكترونيةGmail ومتصفح الإنترنت Chrome ونظام تشغيل الأندرويد المستخدم فى الهواتف الذكية إلى جانب خدمات التقويم وجداول البيانات والعروض التقديمية وكتابة المستندات والخرائط.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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