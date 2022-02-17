أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات visa في جميع أنحاء العالم
آخر تحديث GMT00:48:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات Visa في جميع أنحاء العالم

العرب اليوم -

العرب اليوم - أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات Visa في جميع أنحاء العالم

شركة أمازون
واشنطن - العرب اليوم

 أمازون وفيزا قد حلا نزاعهما المحتدم بشأن رسوم الدفع في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ، وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "توصلنا مؤخرًا إلى اتفاقية عالمية مع فيزا تسمح لجميع العملاء بالاستمرار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية من فيزا فى متاجرنا، وفقا لتقرير engadged  وهددت أمازون بالتوقف عن قبول Visa في المملكة المتحدة اعتبارًا من 19 يناير، مستشهدة بالرسوم المرتفعة التى تفرضها على معاملات بطاقات الائتمان، ولم تتأثر بقية أوروبا لأن الاتحاد الأوروبى لديه حد أقصى لرسوم جهة إصدار البطاقات، لكن مصدرى بطاقات ماستركارد وفيزا قاموا برفع الرسوم في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأعلن المنظمون البريطانيون مؤخرًا أنهم سيحققون فى هذه الزيادات.

ويبدو من المرجح أن أمازون لن تنفذ تهديدها، بالنظر إلى هيمنة Visa في سوق الدفع، ومن المؤكد أنه قبل هذا الموعد النهائى بوقت قصير أعلنت أمازون أنها ستستمر فى قبول البطاقات بعد كل شيء وقالت إنها "تعمل عن كثب مع Visa على حل محتمل" ولم تحظر أمازون أو تهدد بحظر بطاقات Visa في أي مكان آخر ، لكنها فرضت رسوم معاملات إضافية على العملاء الذين يستخدمون Visa في أستراليا وسنغافورة. وتم الآن إلغاء هذه التهمة ، ويبدو أن Visa و Amazon قد أخلتا كل شيء وراءهما، وقال متحدث باسم Visa في بيان: "تتضمن هذه الاتفاقية قبول Visa في جميع متاجر ومواقع Amazon اليوم ، بالإضافة إلى التزام مشترك بالتعاون فى مبادرات المنتجات والتكنولوجيا الجديدة".

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات visa في جميع أنحاء العالم أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات visa في جميع أنحاء العالم



أخبار ذات صلة

GMT 23:10 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

غوغل تقدم نظام التشغيل Chrome OS إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac
العرب اليوم - غوغل تقدم نظام التشغيل Chrome OS إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac

GMT 20:03 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

عطل فني يصيب تويتر للمرة الثانية خلال أسبوع
العرب اليوم - عطل فني يصيب تويتر للمرة الثانية خلال أسبوع

GMT 00:03 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

عُطل يصيب موقع "يوتيوب"
العرب اليوم - عُطل يصيب موقع "يوتيوب"

GMT 23:50 2022 الجمعة ,11 شباط / فبراير

تويتر تُعلن عن إصلاح مشاكل تقنية في الموقع بعد وجود عطل استمر لدقائق
العرب اليوم - تويتر تُعلن عن إصلاح مشاكل تقنية في الموقع بعد وجود عطل استمر لدقائق

GMT 21:12 2022 الإثنين ,07 شباط / فبراير

غوغل تُواجه غرامة مالية تَبلُغ 2.4 مليار دولار لانتهاكها قوانين المُنافسة الأوروبية
العرب اليوم - غوغل تُواجه غرامة مالية تَبلُغ 2.4 مليار دولار لانتهاكها قوانين المُنافسة الأوروبية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 18:09 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية

GMT 16:52 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية
العرب اليوم - جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية

GMT 14:46 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

طرق فريدة وبأسعار معقولة لإعادة تزيين منزلك
العرب اليوم - طرق فريدة وبأسعار معقولة لإعادة تزيين منزلك

GMT 08:20 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

غروندبرغ يُحذِّر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية
العرب اليوم - غروندبرغ يُحذِّر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية

GMT 06:35 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن
العرب اليوم - تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 12:07 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق
العرب اليوم - الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 14:54 2013 الخميس ,13 حزيران / يونيو

مجندات إسرائيليات يضعن فيديو على "فيسبوك" يظهرن فيه بالسلاح شبه عاريات
العرب اليوم - مجندات إسرائيليات يضعن فيديو على "فيسبوك" يظهرن فيه بالسلاح شبه عاريات

GMT 04:28 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

زاره تندال حفيدة الملكة إليزابيث حامل بطفلها الثالث
العرب اليوم - زاره تندال حفيدة الملكة إليزابيث حامل بطفلها الثالث

GMT 03:18 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها

GMT 06:56 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

بينلوبى كروز بإطلالة مثيرة في دور دوناتيلا فيرساتشي
العرب اليوم - بينلوبى كروز بإطلالة مثيرة في دور دوناتيلا فيرساتشي

GMT 05:47 2015 الإثنين ,25 أيار / مايو

قبائل أميركا تعارض صيد الدب البني "غريزلي"
العرب اليوم - قبائل أميركا تعارض صيد الدب البني "غريزلي"

GMT 21:10 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

إطلاق نار في ولاية تكساس ومصابون في حالة حرجة
العرب اليوم - إطلاق نار في ولاية تكساس ومصابون في حالة حرجة

GMT 03:33 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

نصائح المصممين الخاصة بـ"ديكورات" غرفة المطالعة
العرب اليوم - نصائح المصممين الخاصة بـ"ديكورات" غرفة المطالعة

GMT 14:46 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة
العرب اليوم - المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة

GMT 19:30 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

قلادة بتصميم ناعم وهادئ وبعيدة عن التكلّف لإطلالتكِ النهارية
العرب اليوم - قلادة بتصميم ناعم وهادئ وبعيدة عن التكلّف لإطلالتكِ النهارية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab