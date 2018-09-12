قامت شركة أوبو ببيع 200 ألف هاتف Realme 2 فى أول 5 دقائق فقط خلال أول عملية بيع للهاتف وها هو الهاتف يحقق نجاحا كبيرا حيث وصلت مبيعات الهاتف إلى 370 ألف هاتف حتى الأن.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الهواتف تم بيعها فى الهند فقط إلا أن الهاتف لقى ترحيبا كبيرا من المستهلكين ومحبى الهواتف الذكية فى جميع انحاء العالم وذلك لما يأتى به من مواصفات قوية وأسعار مناسبة للجميع وقد قامت الشركة بتقديم الشكر للمستهلكين فى الهند.

الهاتف يأتى بإصدارين الأول رامات 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت يأتى بسعر 130 دولار أما الإصدار 4 جيجابايت رامات وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت يأتى بسعر 155 دولار ويتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأحمر والأزرق.