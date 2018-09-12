قامت شركة أوبو ببيع 200 ألف هاتف Realme 2 فى أول 5 دقائق فقط خلال أول عملية بيع للهاتف وها هو الهاتف يحقق نجاحا كبيرا حيث وصلت مبيعات الهاتف إلى 370 ألف هاتف حتى الأن.
وعلى الرغم من أن معظم هذه الهواتف تم بيعها فى الهند فقط إلا أن الهاتف لقى ترحيبا كبيرا من المستهلكين ومحبى الهواتف الذكية فى جميع انحاء العالم وذلك لما يأتى به من مواصفات قوية وأسعار مناسبة للجميع وقد قامت الشركة بتقديم الشكر للمستهلكين فى الهند.
الهاتف يأتى بإصدارين الأول رامات 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت يأتى بسعر 130 دولار أما الإصدار 4 جيجابايت رامات وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت يأتى بسعر 155 دولار ويتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأحمر والأزرق.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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