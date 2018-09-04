قائمة بأبرز 30 هاتف ذكى يعمل بتحديث أندرويد أوريو 8.0

فى الشهر الماضى، أكدت جوجل رسميًا اسم أحدث نظام تشغيل أندرويد، وقالت أنه سيحمل اسم Android Pie 9.0، وسيبدأ نظام التشغيل الجديد قريبًا فى الوصول للعديد من الهواتف الذكية، فى حين أن واحد من إصدارات أندرويد الأكثر شعبية "أوريو" لا يزال يصل ببطء للهواتف الذكية، وفيما يلى قائمة بأبرز الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل Android Oreo 8.0.

- LG Q7

- Honor 9N

- BlackBerry Evolve

- Samsung Galaxy A8 Star

- Samsung Galaxy Note 9

- ​Samsung Galaxy S9

- ​Samsung Galaxy S9+

- Infinix Note 5

- Oppo A5

- Oppo F9 Pro

- Honor Play

- Nokia 6.1 Plus

- Huawei Nova 3

- Vivo Y83

- Vivo Y81

- Oppo Find X

- OnePlus 6

- Nokia 8 Sirocco

- Honor 10

- Sony Xperia XA1 Plus

- Sony Xperia XA1 Urtla

- Moto Z2 Play

- Asus Zenfone 3 Deluxe

- HTC U11

- Infinix Note 4

- Samsung Galaxy S8

- Google Pixel 2

- Google Pixel 2 XL

- OnePlus 5T

- Honor V10

