قائمة بأبرز 30 هاتف ذكى يعمل بتحديث أندرويد أوريو 8.0

فى الشهر الماضى، أكدت جوجل رسميًا اسم أحدث نظام تشغيل أندرويد، وقالت أنه سيحمل اسم Android Pie 9.0، وسيبدأ نظام التشغيل الجديد قريبًا فى الوصول للعديد من الهواتف الذكية، فى حين أن واحد من إصدارات أندرويد الأكثر شعبية "أوريو" لا يزال يصل ببطء للهواتف الذكية، وفيما يلى قائمة بأبرز الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل Android Oreo 8.0.
- LG Q7
- Honor 9N
- BlackBerry Evolve
- Samsung Galaxy A8 Star
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Infinix Note 5
- Oppo A5
- Oppo F9 Pro
- Honor Play
- Nokia 6.1 Plus
- Huawei Nova 3
- Vivo Y83
- Vivo Y81
- Oppo Find X
- OnePlus 6
- Nokia 8 Sirocco
- Honor 10
- Sony Xperia XA1 Plus
- Sony Xperia XA1 Urtla
- Moto Z2 Play
- Asus Zenfone 3 Deluxe
- HTC U11
- Infinix Note 4
- Samsung Galaxy S8
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- OnePlus 5T
- Honor V10
GMT 23:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمايكروسوفت تطلق التحديث الجديد لـ"ويندوز 10"
GMT 23:27 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرسائق تاكسي يسرب صورة جديدة لهاتف جوجل المقبل
GMT 23:21 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر"OPPO" تستعد لطرح هاتف Find X في إفريقيا والشرق الأوسط
GMT 23:15 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرسامسونج تسعى للتعاون مع "جوجل" لتطوير الذكاء الاصطناعي في Bixby
GMT 23:14 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرهواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد "كيرين 980" بمعرض إيفا برلين 2018
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك