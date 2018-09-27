هواوي تطلق تحديثEMUI 9.0 المميزة لسلسلة هواتف P20 وMate 10

أعلنت هواوي عن إطلاق تحديث واجهة الاستخدام المبتكرة EMUI 9.0 لسلسلة P20 التي تضمن P20 وP20 Pro وسلسلة Mate 10 التي تضمن Mate 10 وMate 10 Pro، حيث أن هذه الهواتف التي نالت اشادة واعجاب المستخدمين والمراجعين على حد سواء، نظراً لتمتعهم بأعلى الإمكانيات المتطورة في صناعة الهواتف الذكية.

تحتفل هواوي في 2018 بالذكرى السنوية السادسة على إطلاق أول واجهاتها التفاعلية المتطورة EMUI. وقطع نظام التشغيل القائم على أندرويد شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، إذ تنتشر خدماته بين 350 مليون مستخدم نشط حول العالم. وتم الكشف عن أحدث واجهات المستخدم التفاعلية EMUI 9.0 في فعالية إعلامية حصرية على هامش فعاليات معرض ’إيفا برلين 2018‘، ويستند إلى أحدث إصدارات منصة الهواتف الذكية من ’جوجل‘: Android P.

بينما تستند هواوي في واجهة الاستخدام EMUI 9.0 على خمسة مزايا يبحث عنها جميع مستخدمو الهواتف الذكية، وذلك لتحسين الأداء في القيام بمهامهم اليومية بشكل أسرع وأسهل.

واجهات أفضل للمستخدمين:

لطالما اعتبرت البساطة والتناغم سمتان هامتان في تصميم واجهة المستخدم، ومبادئ توجيهية رئيسية لتشكيل تجارب مستخدم عالية الجودة.

ومن حيث البساطة، أعادت هواوي النظر في قائمة الإعدادات، فدمجت الكثير من الإعدادات الفرعية. وتمت إزالة نحو 10 بالمائة من العناصر، أو تخزينها في علامة تبويب ’ إعدادات متقدمة‘. وبذلك نجحت هواوي في إرضاء كل من هؤلاء المستخدمين عبر نقل أكثر الإعدادات فنية إلى علامة تبويب منفصلة.

وفيما يتخطى قائمة الإعدادات، أعادت هواوي مراجعة ترتيب العناصر العامة لواجهة المستخدم. وتم نقل العناصر البصرية الرئيسية في الواجهة EMUI 9.0 للحد من الضغط على عيني المستخدم. كما تم نقل مجموعة من الأزرار إلى النصف السفلي من الشاشة، لتعزيز سهولة التجربة بالنسبة المستخدمين الذين يفضلون العمل بيد واحدة.

إلهام من الطبيعة:

تضج الطبيعة بالألوان النابضة بالحياة، ودائمة التغيّر. وبوحي من الطبيعة، تستفيد واجهة المستخدم EMUI 9.0 من تقنية الاختيار الذكي للألوان Smart Color Picker لإنشاء واجهة أكثر ترابطاً وراحة للعين. وتعمل التقنية الذكية لاختيار الألوان على تحسين تباين وحيوية واجهة المستخدم، فضلاً عن سهولة قراءة النصوص، مما يشكل تجربة طبيعية متميزة.

الخواص الصحية الرقمية:

ستتضمن واجهة EMUI 9.0 من هواوي خواصاً وظيفية صحية رقمية من شأنها مساعدة المستخدمين بشكل أفضل على تتبّع وإدارة الوقت الذي يقضونه على هواتفهم الذكية. ويتم تتبّع التطبيقات كلاً على حدة، ويمكن للمستخدمين رؤية مقدار الوقت الذي يقضونه على تلك التطبيقات كل يوم. وللمساعدة في الحد من وقت استخدام الأطفال للشاشة، يحظى الآباء بخيار تعيين حدود استخدام تطبيقات محددة

وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo 2.0

تعمل واجهة التشغيل EMUI 9.0 بسرعة تزيد بنسبة 12.9% عن سابقاتها، وتعتبر الخيار الأمثل لعشاق الألعاب، حيث ستتضمن وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo 2.0، الجيل الثاني من تقنية هواوي لتسريع معالجة الرسوميات. وتسهم الخوارزمية الجديدة في الحد من تأخر استجابة وظيفة اللمس بنسبة 36%. وتقوم ميزة App Assistant بمساعدة المستخدمين على الحد من التنبيهات التي تستقطع المستخدم فيما يقوم به على الهاتف.

أمان فائق:

تتضمن الواجهة EMUI 9.0 ميزة Password Vault التي تتيح للمستخدمين تخزين كلمات المرور الخاصة بهم بشكل محلي وآمن. ويتم تشفير كل البيانات دون أن تخرج من الهاتف، ما يضمن للمستخدمين الاستفادة من خواص الملء التلقائي بشكل آمن.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Pro هو أول هاتف بالعالم يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة وقدرات التصوير الفوتوغرافي الثورية والتي تتمثل في كونه أول هاتف بالعالم يأتي مزوداً بثلاثة كاميرات خلفية، أما على الصعيد الأخر، فإن هاتف Mate 10 يُعتبر أول هاتف بالعالمي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.