بعد شركة آبل الأمريكية، وصلت اليوم شركة أمازون الأمريكية قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أميركي، حيث ارتفع سهمها بحوالي 2% إلى 2050.27 دولار.

وأشارت صحيفة جارديان في عددها الصادر منذ قليل بأن أكبر المستفيدين من هذه القيمية السوقية مؤسس الشركة السيد جيف بيزوس الذي يمتلك حصة بنسبة 16% في شركة التجارة الإلكترونية، وأصبح بيزوس أغنى رجل في العالم في هذه العملية، مع قيمة صافية تقدر بأكثر من 167 مليار دولار يوم الثلاثاء، وفقا لفوربس.

وكانت شركة أمازون قد حققت 18 دولارا للسهم في عام 1997، وبلغت تلك الأسهم اليوم 2050 دولار، ما دفع قيمة الشركة بأكملها إلى أكثر من 1 تريليون دولار.

وعززت الشركة ومقرها سياتل إخلاص العملاء من خلال أجهزة ذكية مثل أليكسا وبرنامج العضوية "برايم" الذي يقدم شحنا مجانيا سريعا فضلا عن مزايا بث الموسيقى والمقاطع المصورة.

على الرغم من وجود أقسام في أمازون متخصصة لبيع الكتب العربية، الا أن موقع أمازون لا يحتوي على واجهة عربية للموقع، لكنه قام مؤخرا بالاستحواذ على سوق.كوم الموجه للمنطقة العربية والذي يحتوي على واجهة عربية متخصصة. كما أن هناك بعض الخدمات والمواقع التي تقدم ترجمة غير رسمية لموقع أمازون، مثل موقع أمازون عربي الذي يستخدم واجهة برمجة التطبيقات المقدمة من أمازون لتوفير امكانية تصفح منتجات وخدمات أمازون باللغة العربية.