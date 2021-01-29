قامت شركة "واتس آب" بتشديد إجراءات تأمين التطبيق الذي يحظى ب2 مليار مستخدم حول العالم، عبر إجراءات لتأمين ربط حساب WhatsApp الخاص بالمستخدم بمتصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب بجهاز الكمبيوتر. ووفقا لتقرير نقله موقع theverege، يتم ذلك من خلال تمكين المصادقة البيومترية على الهاتف، وإلغاء قفل التطبيق قبل ربط الحساب. وتقول الشركة إن الهدف من النظام الجديد هو ضمان تأمين هاتف المستخدم حال تمكن شخص آخر من الوصول إليه، حيث لن يتمكن الأخير من ربط الحساب بمتصفح الويب الخاص به للتجسس ورؤية الرسالة الواردة والصادرة. وسيتم تمكين النظام الجديد افتراضيًا على أي أجهزة iPhone يعمل بنظام iOS 14 باستخدام Touch ID أو Face ID وأي أجهزة Android تم تمكين المصادقة الحيوية بها، مايعني أنه سيتعين على المستخدمين استخدامه لربط حساباتهم ما لم يقوموا بتعطيل المصادقة البيومترية لأجهزتهم بالكامل.

وسيتمكن المستخدمون الذين ليس لديهم إعداد مصادقة بيومترية على هواتفهم (أو أوقفوا تشغيلها) من ربط حساباتهم كالمعتاد. وكما هو الحال مع أي استخدام آخر للأمان البيومتري على الهواتف الذكية الحديثة، فإن النظام الجديد لا يعني أن WhatsApp يقوم بالوصول إلى مسح الوجه أو بصمات الأصابع أو جمعها، ولكنه يستخدم نفس واجهات برمجة التطبيقات للبيانات الحيوية التي يستخدمها كل تطبيق آخر للوصول إلى نظام الأمان على الجهاز كمقياس إضافي للمصادقة قبل أن يسمح للمستخدمين بربط حساباتهم. وبنفس الطريقة التي يستخدم بها قارئ بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى تطبيقك المصرفي لا يمنحك فحصًا لبصمات الأصابع من Chase أو Bank of America ، فإن استخدام نظام فتح المقاييس الحيوية الجديد هنا لربط حسابك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يمنح WhatsApp أو Facebook معلوماتك الشخصية أيضًا. ويقول WhatsApp أنه من المقرر طرح التحديث الجديد للأجهزة المتوافقة في الأسابيع المقبلة.