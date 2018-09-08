يعد تطبيق TrackView من بين التطبيقات المميزة التي تسمح في التحكم بجهازك عن بعد ويساعدك في إيجاد الهاتف المفقود وتتبع مساره والتحكم به عن بعد، حيث يوفر لك مجموعة من الأدوات المذهلة على رأسها فتح كاميرا جهازك عن بعد وأخذ لقطة لمسار كاميرتك سواء أكان بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، وليس هذا فحسب بل يقوم بتسجيل فيديو مع الصوت المحيط بجهازك.

يحوّل تطبيق TrackView هاتفك المحمول وحاسبك اللوحي وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى نظام محمول للمراقبة والرصد بالفيديو متصل بشبكة الإنترنت يتمتع بإمكانيات تتبع الموقع واكتشاف الأحداث والتنبيه وتسجيل مسارات الحركة مع الاحتفاظ بنسخ من التسجيلات على شبكة الإنترنت.

TrackView هو التطبيق الوحيد الذي يمكنه في الوقت نفسه اكتشاف الأحداث، وتتبع الموقع عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي، والمراقبة عن طريق الفيديو وتسجيل الفيديو عن بُعد وغيرها من الميزات.

ثلاث خطوات بسيطة في أقل من دقيقة واحدة لبدء استخدام التطبيق:-

1- التثبيت

تتسم عملية تثبيت TrackView بالسهولة. مجرد ضغطتين وتبدأ في استخدام التطبيق.

2- تسجيل الدخول

يمكنك استخدام الاسم وكلمة المرور الخاصين بحساب بريدك الإلكتروني على Gmail لتسجيل الدخول إلى TrackView. يُرجى استخدام نفس الحساب لتسجيل الدخول إلى جميع الأجهزة. قبل تسجيل الدخول، يُرجى أيضًا تحديد اسم فريد لجهازك حتى يمكنك التعرف عليه من بين الأجهزة الأخرى.

3- الاستمتاع بالحماية والأمان

بعد تسجيل دخول أجهزة متعددة، يمكنك مراقبة جهاز عن بُعد أو تتبعه أو جعله يرن بضغطة زر واحدة. يمكنك أيضًا فحص رسائل التنبيهات، وتسجيل مقاطع الفيديو وتشغيلها.