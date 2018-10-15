من المفترض أن تساعدنا هواتفنا الذكية في جعل حياتنا أكثر كفاءة وأسهل، وهذا هو السبب في أننا بدأنا نرى كيف تبدأ جميع الشركات تقريبًا في تقديم طرق لأتمتة المهام على أجهزتها وبرامجها. على سبيل المثال، هناك ميزة Routines في المساعد الرقمي Google Assistant، في حين لدى المساعد الرقمي Siri ميزة Siri Shortcuts.

الآن إذا كنت من بين أولئك الذين يستخدمون أجهزة iOS والمتصفح Microsoft Edge من شركة مايكروسوفت، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة مايكروسوفت قد أعلنت بأن المتصفح الخاص بها سيتم دعمه الآن من قبل Siri Shortcuts. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن هذا الدعم لن يكون متوفرًا لجميع المستخدمين الآن، وأنه متوفر حاليًا فقط لملاك النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge، ولكن يجب أن يكون متاحًا للجميع في نهاية المطاف.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن ميزة Siri Shortcuts من قبل، فهي بطريقة ما تشبه ميزة Routines في المساعد الرقمي Google Assistant حيث يمكن للمستخدمين إعداد إجراءات متعددة وتجميعها في آمر واحد. إذا كنت تتساءل عن السبب الذي يجعل هذا الأمر يبدو مألوفًا، فذلك لأن Siri Shortcuts تعتبر في الأساس إصدار جديد من Workflow، وهو تطبيق التشغيل الآلي الذي إستحوذت عليه شركة آبل في العام 2017.

ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى سيكون دعم Siri Shortcuts للمتصفح Microsoft Edge متاحًا لجميع مستخدمي iOS، ولكننا سنواصل ترقب الوضع لتحديث الموقع فور حدوث ذلك. وستشمل النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge لمنصة iOS تغييرات أخرى سيتم إصدارها جنبا إلى جنب مع دعم Siri Shortcuts.