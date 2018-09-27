تعرف على مواصفات هاتف oneplus6t

تستعد شركة وان بلس لتقديم هاتف OnePlus6T يوم 17 أكتوبر القادم، ووفقا لتسريبات جديدة أوضحت ان الهاتف سيأتي بشاشة 6.4 إنش مع نتوء بشكل قطرة الماء الجديد ستكون مجهزة بمستشعر لبصمات الأصابع في الجزء السفلي منها ولهذا لا يظهر مستشعر بصمات الاصابع خلف الهاتف هذه المرة.

كما تحدثت الشركة بشكل رسمي عن الغاء منفذ 3.5mm لسماعات الاذن معللة ذلك بان السوق بات جاهزاً لذلك مع انتشار السماعات اللاسلكية.

وأكدت الشركة أن إزالة المنفذ ستسمح لهم بزيادة سعة البطارية وهذا مايرد التسريب الاخير الذي يؤكد ان بطارية الهاتف تم زيادتها 400mAh عن هاتف ون بلس 6 لتصبح البطارية بسعة 3700mAh.