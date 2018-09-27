تعرف على مواصفات هاتف oneplus6t

تستعد شركة وان بلس لتقديم هاتف OnePlus6T يوم 17 أكتوبر القادم، ووفقا لتسريبات جديدة أوضحت ان الهاتف سيأتي بشاشة 6.4 إنش مع نتوء بشكل قطرة الماء الجديد ستكون مجهزة بمستشعر لبصمات الأصابع في الجزء السفلي منها ولهذا لا يظهر مستشعر بصمات الاصابع خلف الهاتف هذه المرة.
كما تحدثت الشركة بشكل رسمي عن الغاء منفذ 3.5mm لسماعات الاذن معللة ذلك بان السوق بات جاهزاً لذلك مع انتشار السماعات اللاسلكية.
وأكدت الشركة أن إزالة المنفذ ستسمح لهم بزيادة سعة البطارية وهذا مايرد التسريب الاخير الذي يؤكد ان بطارية الهاتف تم زيادتها 400mAh عن هاتف ون بلس 6 لتصبح البطارية بسعة 3700mAh.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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