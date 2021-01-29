جوجل توضح موقفها من عواقب خصوصية إعلانات آبل الجديدة

أعلنت جوجل عن موقفها من قرار آبل الخاص بإعطاء أولوية للمستخدم على الإعلانات المستهدفة لنفسها وكذلك لمطوري الألعاب والتطبيقات، حيث تدافع شركة Apple عن سياسة شفافية تتبع التطبيقات (ATT)، والتي ستطلب من المطورين طلب الإذن عند استخدامهم للبيانات الشخصية من تطبيقات ومواقع شركات أخرى لأغراض إعلانية، حتى إذا كان لديهم بالفعل موافقة المستخدم وفقا لما نقله موقع venturebeat.

ووفقا لـ"آبل" سيطلب من المستخدمين الاشتراك إذا كانوا سيسمحون للمعلنين باستخدام بياناتهم عبر معرف المعلنين أو IDFA، فيما تظهر العديد من الاختبارات أن العديد من المستخدمين لن يسمحوا بذلك، وهذا يعني أنه لن يتم تتبعهم بسهولة لأغراض الدعاية. وقال التكنولوجي Eric Seufert، إن هذا التغيير يمكن أن يكون له تأثير كبير على النظام البيئي لإعلانات المحمول، حيث يمكن أن يجعل من الصعب استهداف المستخدمين بكفاءة من خلال الإعلانات. ويعتقد أريك، أن Facebook قد يعاني من عائد بنسبة 7% وبالتالي خسارة عشرات المليارات من الدولارات بمرور الوقت - نتيجة لتغييرات IDFA، فيما يعتقد قادة Facebook أن تغييرات IDFA على أنها تخلق حالة من عدم اليقين لألعاب المحمول في عام 2021.

وعلق كريستوف كومبيت، مدير المنتجات الجماعية لبرنامج إعلانات جوجل في منشور بالمدونة قائلا: "اليوم نشارك كيف تساعد جوجل مجتمعنا في الاستعداد، لأننا نعلم أن المطورين والمعلنين في نظام iOS البيئي ما زالوا يكتشفون كيفية التكيف لهذا الأمر". ولتجهيز التطبيقات لنظام iOS 14 تم تضمين تغييرات ATT من Apple في نظام التشغيل iOS 14 ، والذي يتمتع بتأثير جيد جدًا مع المستخدمين الذين قاموا بتحديث أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل iOS بالإصدار الجديد من نظام التشغيل، قال كومبيت أن آبل كانت قد أجلت تطبيق تغييرات حتى "أوائل عام 2021". يعتقد أن هذا يعني شهر مارس. وأضاف أن التغييرات "ستقلل من رؤية المقاييس الرئيسية التي توضح كيف تجذب الإعلانات التحويلات (مثل عمليات تثبيت التطبيقات والمبيعات) وستؤثر على كيفية تقييم المعلنين وتعيين عروض أسعار مرات ظهور الإعلان". ويرى ناشري التطبيقات تأثيرًا كبيرًا على عائدات إعلانات Google الخاصة بهم على iOS بعد أن تدخل سياسات ATT الخاصة بشركة Apple حيز التنفيذ. وقال كومبيت، إنه يجب على المطورين الترقية إلى الإصدار 7.64 من Google Mobile Ads SDK للحصول على ميزات جديدة مثل SKAdNetwork ، وهو بديل Apple لإعلانات IDFA المستهدفة. قال كومبيت إن جوجل تعمل مع الصناعة لإعطاء آبل ملاحظات حول كيفية تحسين SKAdNetwork بحيث يمكن للمعلنين قياس نتائج حملاتهم بدقة إلى حد ما على iOS 14.

وأضاف "نشجع معلني التطبيقات على الترقية إلى أحدث إصدار من Google Analytics for Firebase للحصول على ميزات جديدة مثل دعم SKAdNetwork". كذلك نشجع أيضًا المعلنين على مراقبة أداء وتسليم جميع حملات تطبيقات iOS عن كثب، وإذا لزم الأمر ، إجراء تعديلات على الميزانيات وعروض الأسعار لتحقيق أهدافهم. ونصح المطورين بالتعرف على مزيد من المعلومات حول كيف يمكن لمعلني التطبيقات الاستعداد والتكيف من خلال سلسلة Learn with Google التعليمية للحصول على إرشادات مستمرة ". وقال إن المعلنين الذين يديرون حملات إعلانية مصورة وفيديو وحملات أخرى تروّج لأهداف التحويل على شبكة الإنترنت قد يشهدون تقلبات في الأداء مع دخول سياسات ATT الخاصة بشركة Apple حيز التنفيذ. وقال كومبيت إن جوجل لن تستخدم بعد الآن المعلومات (مثل IDFA) التي تندرج تحت ATT لعدد قليل من تطبيقات Google iOS التي تستخدمها حاليًا لأغراض إعلانية مع دخول سياسة آبل حيز التنفيذ. وأضاف "نحن نعمل بجد لفهم إرشادات Apple والامتثال لها لجميع تطبيقاتنا في App Store، نظرا لأنه يتم تحديث تطبيقات iOS الخاصة بنا بميزات جديدة كذلك لإصلاح اي أخطاء، فسترى تحديثات لقوائم صفحات التطبيق التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديد. "

وقال كومبيت إن جوجل تضع المستخدمين وخصوصيتهم في المقام الأول، فالشفافية والاختيار والتحكم تشكل حجر الأساس لالتزامنا تجاه المستخدمين، والإعلان لا يختلف عن ذلك". وتابع بالقول: "نظل ملتزمين بالحفاظ على نظام إيكولوجي للتطبيقات نابض بالحياة ومفتوح حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى المدعوم بالإعلانات مع الثقة في احترام خصوصيتهم وخياراتهم". وقال: لهذا السبب سنواصل الاستثمار في تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية - بما في ذلك الحلول المجمعة والموجودة على الجهاز - مثل ما نقوم بتطويره للويب، جنبًا إلى جنب مع شركاء النظام البيئي في بيئة حماية الخصوصية ".