إستحوذت أبل على شركة Asaii المتخصصة بالتحليلات الموسيقية في صفقة كلفت أبل أقل من 100 مليون دولار.

كانت شركة Asaii قد أعلنت عن إغلاق الخدمة التي تقدمها في 14 من أكتوبر، واليوم يأتي الإستحواذ الجديد من أبل في إطار المنافسة القائمة مع Spotify.

وترتكز خدمات شركة Asaii على جمع البيانات عن الموسيقين أو الفنانين والألبومبات عبر الشبكات الإجتماعية أو خدمات الموسيقى، ومن ثم تعمل على عرض هذه البيانات في لوحة تدعم الشركات المختلفة في التسويق، كما أنها تقدم تحليلات لإكتشاف الفنانين الناشئين بشكل سريع.

كما تعمل Asaii من خلال خوارزمية لتقديم مقترحات لخدمات البث الموسيقية لأفضل موسيقى وألبومات يمكن بثها وفقاً للتحليلات التي أجريت للموسيقى المفضلة لدى المستخدمين، حيث من المتوقع أن تعتمد أبل على هذه التقنية في إقتراحات لكلاً من Daily Mix و Discover Weekly.

وتشير التوقعات إلى أن أبل تستعد لمنافسة Spotify بقوة خلال الفترة القادمة، حيث يعد هذا الإستحواذ الثاني للشركة خلال هذا العام في مجال الموسيقى، بعد إستحواذها مؤخراً على Shazam.