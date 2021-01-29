تويتر تستحوذ على خدمة revue للنشرات البريدية

كشفت شبكة تويتر أنها استحوذت على شركة Revue الهولندية، وهي شركة متخصصة في تمكين الجمهور من إنشاء النشرات الإخبارية البريدية وتحقيق الدخل منها، ورغم شهرة تويتر في عالم التدوينات، إلا أن طريقة عملها مختلف تماما عن النشرات البريدية والتي على ما يبدو تستعد للتركيز عليها في المستقبل، إلا أن تويتر لم يكشف عن قيمة الاستحواذ. وبحسب المدونة الرسمية لشبكة تويتر، فيبدو أنها تهدف إلى خدمة الكتاب والناشرين بشكل أفضل بجانب التغريدات العادية،

وأوضحت الشركة أنها تسعى لتمكن الكتاب والناشرين من الوصول إلى جمهورهم ومشتركيهم بشكل أسهل وأوسع من خلال النشرات البريدية. فيما يقول تويتر أن Revue ستستمر كشركة منفصلة بذاتها، كما ستتيح الخدمة الاحترافية منها بشكل مجاني بعد الاستحواذ، إلا أنها ربما تقوم في وقت لاحق بالسماح لمتابعي الكتاب والناشرين إمكانية الاشتراك بنشراتهم البريدية عبر المنصة مباشرة للحصول على محتوى متخصص أكثر وأشمل.