افتتاح تلسكوب fast الصيني الضخم أمام العلماء على مستوي العالم فى أبريل

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الصين ستفتح تلسكوبها البالغ طوله 500 متر أمام المجتمع العلمي العالمي بدءًا من الأول من أبريل، حيث يعد تلسكوب Sky Eye هو أكبر تلسكوب لاسلكي كروي ذو فتحة عدسة في العالم (FAST) يستخدم لرصد النجوم النابضة وغيرها من الأهداف الفلكية النشطة، كما سيتم استخدامه أحيانًا للبحث عن حياة فضائية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيتمكن العلماء الأجانب من تقديم طلبات إلى المراصد الفلكية الوطنية الصينية عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، وبعد المراجعة، سيتم تحديد أوقات المراقبة اعتبارًا من 1 أغسطس، وسيتم تخصيص حوالي 10% من أوقات المراقبة لعلماء الفلك العالميين هذا العام، وفقًا لكبير المهندسين في FAST جيانغ بينج.

وتم وضع التلسكوب في الخدمة رسميًا في 11 يناير 2020، ومع ذلك، فقد بدأت عمليات الرصد قبل ذلك بفترة طويلة وقد صور حتى الآن 240 نجمًا نابضًا، كما تم العثور على واحدة من أهمها في العنقود النجمي Messier 92، إنه ما يسمى النجم النابض بالملي ثانية والذي يدور أسرع بكثير من النجوم النابضة العادية بمعدل لا يصدق 316.5 دورة في الثانية (18.990 دورة في الدقيقة)، بينما يمتص ويخرج المادة من النجم المرافق له.ويعد Sky Eye الصيني أكبر تلسكوب FAST في العالم والوحيد الذي يمكنه القيام بأنواع محددة من الملاحظات بعد انهيار تلسكوب Arecibo الراديوي في بورتوريكو، وقالت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية إنها ستهدم المرصد، لكن هناك بصيص أمل في إعادة بنائه بعد أن تعهدت بورتوريكو بتقديم مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار.