كل ما تريد معرفته عن خدمة facebook workplace

رغم المكانة الكبيرة التى تمتلكها فيسبوك فى العالم، إلا أن قليلا من المستخدمين هم من يعرفون أن فيسبوك تمتلك تطبيق أخر يعرف بـ Facebook Workplace، والذى يعتبر بمثابة منصة اجتماعية للتواصل بين زملاء العمل، فهو يستهدف الشركات والمؤسسات فى المقام الأول.

منصة Workplace

هو تطبيق يشبه موقع Slack، وتم تصميمه لمساعدة الزملاء فى التعاون عبر استخدام مجموعة من ميزات الرسائل فى الوقت الحقيقى، فهو يمثل مركز مهم للموظف لمعرفة كل ما يحدث فى الشركة ومع الزملاء، كما يتضمن ميزات مثل الإشارة إلى شخص ما والرسوم المتحركة ومشاركة الملفات، وكشفت فيسبوك أن هناك أكثر من 30 ألف منظمة تستخدم الآن Workplace.

ويمكن وصفه ايضا بأنه شبكة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على الدردشة داخل أماكن العمل، وهذا الإصدار سيكون عبارة عن تطبيق وموقع يستند على حساب فيسبوك الأصلى الخاص بالمستخدمين، ولكن تم بناؤها خصيصا للاستخدام فى الشركات مع ميزات تبقى الموظف منفصلة عن النسخة العادية من الشبكة الاجتماعية.

مميزاته

على عكس النسخة العادية من فيسبوك، سيتعين على الشركات الدفع لكل مستخدم يشترك فى Facebook Workplace مبلغ ما بين 1 إلى 3 دولارات، كما أنه يضمن لأصحاب الشركات أن الموظفين لن يتم تشتيتهم عن طريق التحدث مع أصدقائهم خارج الشركة أو تصفح فيسبوك خلال ساعات العمل، وهذا لأن الإصدار سيكون مخصصا للعمل فقط، ويضم مزايا مثل news feedو groups وchatsونفس تصميم فيسبوك ولكن بهدف التواصل فى صالح العمل.