قبل أسبوع من حدث الكشف عن هاتف إل جي V40 ThinQ رسميًا بدأت الشركة حملة إعلانية جديدة للترويج للهاتف الجديد قبل الكشف عنه بشكل رسمي يوم 3 اكتوبر القادم.

الاعلان الجديد يركز بشكل واضح على الخمس كاميرات الموجودة في الجهاز مع تواجد كاميرتين لصور السيلفي من الامام و3 كاميرات مزدوجة من الخلف احدها ستكون بزاية واسعة والاخرى للتقريب البصري.

بقية مواصفات الهاتف كانت قد تسربت مسبقاً فهو سيحمل شاشة بحجم 6.4 إنش وسيعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 6GB رام و 128GB ذاكرة تخزين.

من المنطقي ان يعمل الهاتف بنظام اندرويد الفطيرة 9.0 الجديد حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 3300 مللي امبير كما هو متوقع إلا إذا قررت الشركة الكورية القيام بمفاجأة وزيادة البطارية إلى 4000mAh مثلاً للحاق بالمنافسين.