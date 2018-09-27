قبل أسبوع من حدث الكشف عن هاتف إل جي V40 ThinQ رسميًا بدأت الشركة حملة إعلانية جديدة للترويج للهاتف الجديد قبل الكشف عنه بشكل رسمي يوم 3 اكتوبر القادم.
الاعلان الجديد يركز بشكل واضح على الخمس كاميرات الموجودة في الجهاز مع تواجد كاميرتين لصور السيلفي من الامام و3 كاميرات مزدوجة من الخلف احدها ستكون بزاية واسعة والاخرى للتقريب البصري.
بقية مواصفات الهاتف كانت قد تسربت مسبقاً فهو سيحمل شاشة بحجم 6.4 إنش وسيعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 6GB رام و 128GB ذاكرة تخزين.
من المنطقي ان يعمل الهاتف بنظام اندرويد الفطيرة 9.0 الجديد حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 3300 مللي امبير كما هو متوقع إلا إذا قررت الشركة الكورية القيام بمفاجأة وزيادة البطارية إلى 4000mAh مثلاً للحاق بالمنافسين.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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