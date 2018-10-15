كشف تقرير جديد أن شركة جوجل وفرت تصميما جديدا لواجهة المستخدم فى تحديث متصفح كروم على منصة الأندرويد، والذى وفر تبويب جديدا للبحث واستكشاف المحتوى بشكل أسرع.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فبدأت شركة جوجل تغيير تصميم الواجهة فى التطبيق، لإضافة عدد من المزايا، وعلى رأسها الوصول السريع أيضاً إلى المتصفح، التى ستمكن المستخدم من الاتصال السريع بالمواقع المفضلة إليه.

كذلك فمن المنتظر أن توفر واجهة المستخدم الجديدة تجربة مميزة لاستكشاف المحتوى الذى يتوافق مع اهتمامات المستخدم على التطبيق، لكن لا تتوفر هذه المميزات الجديدة للتجربة سوى فى مناطق محددة، كما لم تحدد عملاق البحث موعد إطلاق هذا التحديث لكل المستخدمين حول العالم.