أبل تحث مستخدميها على استخدام تحديث iOS 14.4 لإصلاح ثلاث ثغرات

حثت أبل المستخدمين على تحديث الأجهزة بأحدث تحديث لها iOS 14.4 لإصلاح ثلاث ثغرات أمنية، ربما تم استغلالها بنشاط من جانب المتسللين، حيث أصدر عملاق التكنولوجيا بيانًا على صفحة دعم أبل الخاصة به يوضح أنه تم التعرف على ثغرات في Webkit ، محرك المتصفح الذي يشغل Safari وفي نظام التشغيل الأساسي Kernel. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم وصف ثغرة Kernel بأنها يمكن أن تسمح للتطبيقات الضارة، ولكن التحديث يصلحه من خلال قفل محسن، وتم تصحيح الثغرات الأمنية في WebKit من خلال قيود محسّنة، ولكن بدون التحديث، يمكن للقراصنة الوصول إلى الأجهزة عن بُعد للتسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

ولم تعلن أبل في المعتاد عن مشكلات في أنظمتها يمكن أن يستخدمها المستغلون في أنشطة ضارة، لكن عملاق التكنولوجيا منفتح على تلقي التقارير من الآخرين الذين يجدون ثغرة أمنية في الخصوصية. ويُظهر موقع الشركة أن "باحثًا مجهولاً" اكتشف العيوب التي تحمل الاسم الرمزي "CVE-2021-1782" و "CVE-2021-1871" و "CVE-2021-1870". كما أنه إلى جانب إصلاح الأخطاء، يتضمن iOS 14.4 تحديثات أخرى لتأخر لوحة المفاتيح ويسمح للأجهزة بقراءة رموز QR الأصغر، وتتمتع شركة أبل بوجود نظام أمان، لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا محصنة ضد المشاكل. وكانت في عام 2019، اكتشف Project Zero من جوجل العديد من الثغرات الأمنية في iMessage، مع السماح لبعض المتسللين بإرسال رموز ضارة عبر نص يمنحهم إمكانية الوصول إلى الجهاز عند فتحه.

واستفادت الأخطاء الأخرى من وجود خلل في ذاكرة iOS وسمحت للمهاجمين بنقل البيانات من الهاتف إلى جهاز بعيد، وبعد بضعة أشهر، كشفت مجموعة أبحاث جوجل عن عملية قرصنة "عشوائية" استهدفت أجهزة أيفون باستخدام مواقع الويب لزرع برامج ضارة للوصول إلى الصور ومواقع المستخدمين وبيانات أخرى، ومع ذلك، ردت شركة آبل على التقرير ووصفته بأنه مضلل وغير دقيق. وقال المتحدث باسم شركة آبل فريد ساينز في بيان إن البحث الذي نشرته جوجل خلق "انطباعًا خاطئًا" بأن عددًا كبيرًا من مستخدمي أيفون ربما تعرضوا للاختراق. وجدير بالذكر أن أبل شاركت مؤخرًا تحذيرًا آخر بشأن iPhone 12 الخاص بها، والذي يخطر المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب بعدم تقريب أيفون من صدورهم، وأكدت أبل أن المخاطر تنطبق على جميع إصدارات iPhone 12 - iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.