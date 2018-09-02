الكشف عن هواوي nova 3i في الأسواق المصرية بهذا السعر

كشفت مجموعة "هواوي" لأجهزة المحمول عن هاتف جديد يطلق عليه Nova 3i بالأسواق المصرية، ويأتي الهاتف بسعر 5849 جنيهًا.

ويتميز الهاتف بإمكانيات متطورة، مثل كاميرا أمامية مزدوجة مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعى توفر تجربة تصوير استثنائية تجذب فئة كبيرة من المستخدمين.

كما أن الهاتف مزود بكاميرتين أماميتين بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.0 ومدعومة بالذكاء الاصطناعى لتوفير أفضل الحلول الذكية التي تعزز عناصر الجمال الطبيعي، والتي يمكنها التعرّف بذكاء على البيئة المحيطة ضمن المشهد لتوفير صور سيلفي مدهشة استناداً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي.

وتزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 16 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.2، قادرة على إنتاج صور تضاهى الواقع فى الدقة والوضوح.