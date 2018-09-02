الكشف عن هواوي nova 3i في الأسواق المصرية بهذا السعر

كشفت مجموعة "هواوي" لأجهزة المحمول عن هاتف جديد يطلق عليه Nova 3i بالأسواق المصرية، ويأتي الهاتف بسعر 5849 جنيهًا.
ويتميز الهاتف بإمكانيات متطورة، مثل كاميرا أمامية مزدوجة مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعى توفر تجربة تصوير استثنائية تجذب فئة كبيرة من المستخدمين.
كما أن الهاتف مزود بكاميرتين أماميتين بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.0 ومدعومة بالذكاء الاصطناعى لتوفير أفضل الحلول الذكية التي تعزز عناصر الجمال الطبيعي، والتي يمكنها التعرّف بذكاء على البيئة المحيطة ضمن المشهد لتوفير صور سيلفي مدهشة استناداً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي.
وتزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 16 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.2، قادرة على إنتاج صور تضاهى الواقع فى الدقة والوضوح.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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